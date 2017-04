Il character designer ed animatore Nobuteru Yuki ha annunciato che ci ha lasciati Minoru Takanashi , veterano produttore di anime. Takanashi ha sviluppato contenuti perper ben tre decadi, lavorando ad importanti progetti, tra i quali si annoverano: le opere del brand Macross Zero ) incluso il mai andato in porto film live-action dedicato al franchise; Gundam 0080: War in the Pocket Escaflowne serie TV e film Arjuna . Più recentemente ha lavorato anche su Concrete Revolutio Yuki aggiunge che Escaflowne non avrebbe mai visto la luce se non fosse stato per “i poteri di project-planning” di Takanashi.Prima di far parte dell’industria anime Takanashi, insieme a Masahiro Chiba, ha fatto parte del, un gruppo che ha realizzato delle dōjinshi dedicate al franchise; poi Takanashi ed altri membri del, da fan, sono diventati parte attiva-produttiva del mondo dell’animazione. Questo fenomeno ha riguardato anche con alcuni autori dōjinshi di Gundam, che poi sono finiti a far parte dello staff di Macross.Ci lascia anche il Character designer ed animatore Norio Shioyama (77 anni), che è deceduto insieme a sua moglie Tokiko (85 anno) nell’incendio del loro appartamento giovedì 13 aprile.L’incendio, le cui cause restano ancora ignote, è scoppiato a l’una di notte ed ha completamente distrutto l’appartamento della coppia, situato all’ottavo piano di un condominio di 14 piani a Misato, nella prefettura di Saitama. Shioyama è stato trovato già morto vicino al balcone, mentre la moglie esanime vicino al portone d’ingresso dell’appartamento. La donna era ancora viva ed era stata trasportata all’ospedale d’urgenza, dove è deceduta due ore dopo. Shioyama è stato direttore capo e character designer per Armored Trooper Votoms , la serie anime del 1983. Ma ha anche avuto il ruolo di direttore dell’animazione, character designer, animatore chiave, in vari OVA inspirati a Votoms . Ha disegnato i personaggi in: 5 Samurai Ronin Warriors: Message . Inoltre in Eiyū Gaiden Mozaika è stato il creatore del concetto originale, direttore capo dell’animazione, character designer ed animatore chiave .