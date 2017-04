frequenta la prima elementare ed al momento è la più giovane doppiatrice professionista di anime in attività





Sono passati cinquecento anni da quando l’umanità si è estinta a causa di esseri mostruosi conosciuti come “Bestie”. Anche nel cielo, dove le razze sopravvissute duellano tra di loro su delle isole fluttuanti, queste mostruosità minacciano di portare morte e distruzione. Solo un gruppo di giovani ragazze, le Leprechauns, possono brandire l’arma antica che può sconfiggere queste creature: Karyon. Nella vita di queste giovani ragazze, nella quale la certezza di morire in battaglia è sempre dietro l’angolo, entra una figura molto particolare: Willem, un giovane ragazzo che ha perso ogni cosa cinquecento anni fa, l’ultimo essere umano ancora in vita, risvegliato dopo essere stato ibernato per tutti questi secoli.

Lo scorso 12 aprile ha debuttato sulle TV nipponiche WorldEnd (What do you do at the end of the world? Are you busy? Will you save us? / SukaSuka / Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Mou Ichido dake, Aemasu ka ), da noi in streaming per Crunchyroll , all’evento speciale che ne ha preceduto la trasmissione la Kadokawa ha presentato il cast di doppiaggio e fin qui nulla di strano, la particolarità sta nel fatto che una doppiatrice è veramente giovane:, che interpreta Elk,Già in passato vi avevamo parlato del fenomeno delle giovanissime seyuu, ma le precedenti erano: una 14enne che aveva vinto lo Shogakukan Newcomer Comic Grand Prize; poi Hikari Torio che a soli 9 anni è stata la vincitrice del concorso indetto dalla 81 Produce, il "Next Generation Seiyu Discovery Auditions" del 2016. Insomma erano tutte molto giovani, ma più grandicelle della Okada, che per aggiudicarsi il ruolo ha vinto le audizioni indette della staff dell’anime (le "") lo scorso febbraio ed è apparsa per la prima volta in pubblico come doppiatrice all’di marzo.La bimba ha calcato il palco al fianco Azusa Tadokoro , che dà la voce a Chtholly-Nota-Seniorious e Akaane Kohinata che interpreta Almita. Quando è salita sul palco ha dichiarato con voce ferma e senza esitazioni: “Ciao a tutti! Sono Hikari Okada e interporeto Elk." Tadokoro Kohinata hanno commentato in coro: "è così kawaii!". Poi la bambina ha aggiunto: “il post-recording è stato divertente... solo un po’ difficoltoso".Laha aperto una scuola per giovani doppiatori nel 2015.L'anime SukaSuka è tratto dalle omonime light novel scritte da Akira Kareno ed illustrate da ue . La produzione è affidata allo studio