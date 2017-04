KADO: The Right Answer : la vostra impressione

Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

ersonaggio principale della storia è Kojiro Shindo, direttore generale dell'ufficio Pianificazione Politica del Primo Ministro giapponese il cui viaggio d'affari viene interrotto da un evento che potrebbe cambiare la sua vita e quella del suo paese e dell'umanità. Mentre l'aereo rulla sulla pista di volo appare, dal nulla, una gigantesca struttura che ingloba l'aereo con tutti i 251 passeggeri. Dopo che tutte le persone sull'aereo sono sbarcate, si presenta davanti a loro una persona: un giovane uomo che sembra un normale essere umano, rassicurandoli che nulla sarà loro fatto di male. Shindo gli chiede spiegazioni del sequestro, e come una risposta nella struttura appare un gigantesco schermo e sui cellulari di tutti i passeggeri arriva una dichiarazione dal tono imperativo: "Io, Yaha-kuiza Shunina, con la presente vi annuncio che sto per intervenire negli affari interni del Giappone." Chi è questo giovane uomo? Chi sono gli Anisotoron a cui afferma di appartenere....cos'è questa immensa struttura?nella sua scheda . È importante: solo le recensioni complete ci aiutano a creare classifiche e risultano molto più esaustive per un utente.Avendo recensito il titolo sulla sua scheda, la vostra opinione otterrà une riporterà il voto che avete dato.- scegliete se vi è piaciuto o non vi è piaciuto;, avete 200 caratteri per motivare il vostro voto;- premete su 'invia impressione'.