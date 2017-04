Eromanga Sensei 01 Titolo italiano: La mia sorellina e la stanza sigillata

Titolo Originale: Imouto to Akazu no Ma

Titolo Inglese: My Little Sister, and the Sealed Room

Titolo Kanji: 妹と開かずの間

Data italiana: N.D.

Data in patria: 08/04/2017

Durata: 24 minuti

Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

La storia ruota attorno a Masamune, un ragazzo delle scuole superiori autore di light novel. La sorella minore si chiama Sagiri, ed è da ormai un anno che rimane sempre chiusa nella sua stanza. Quando ha fame, pestando i piedi sul pavimento, costringe il fratello a portarle da mangiare. Masamune vorrebbe che lei uscisse fuori, anche perché son rispettivamente l'unico membro della famiglia dell'altro. L'illustratore del romanzo che sta scrivendo Masamune utilizza lo pseudonimo "Ero Manga Sensei", è molto affidabile e realizza disegni veramente perversi. Masamune non lo aveva mai incontrato prima e se lo è sempre immaginato come un disgustoso e pervertito otaku. Tuttavia scopre poi la verità... Ero Manga Sensei non è altri che sua sorella minore! Come se non bastasse, a complicare ulteriormente la situazione, entra in scena una bellissima ragazza autrice di uno shōjo di successo e che diventa loro rivale.