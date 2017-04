una vasta selezione di volumi gentilmente offerti dagli editori manga

Trama: Una fantastica Perfect Edition per veder brillare nuovamente un’intramontabile stella della boxe! Tredici corposi volumi, con un nuovo adattamento grafico e testi ancor più fedeli all’originale, per ripercorrere la parabola umana e sportiva di un personaggio entrato nella leggenda! Scappato dall’orfanotrofio di Tokyo, Joe Yabuki si ritrova a vagare senza meta negli squallidi bassifondi della città, fino a quando l’incontro con Danpei, un ex pugile che ora vive per strada, non lo convince a misurarsi con il pugilato...

Trama: Alle tre sorelle Koda, un giorno, arriva la notizia della morte del padre. La loro reazione, all’inizio, è pressoché apatica: in fondo lui aveva un’altra famiglia, con la quale viveva in una località termale lontana dalla loro città. Al funerale, però, ritrovano l’affetto per quell’uomo buono, amato da tutti, di cui in effetti sanno poco... E non è l’unica sorpresa a cui vanno incontro: si legano infatti a Suzu, la figlia del padre e della nuova moglie, che finisce per accettare l'invito di Sachi, la maggiore delle tre sorelle, a trasferirsi a vivere con loro! Una storia toccante che ha ispirato il celebre film Little Sister (titolo italiano) del regista giapponese Hirokazu Koreeda, nominato alla Palma d’Oro al Festival di Cannes 2015.

Trama: Cosa succederebbe se una piattaforma virtuale diventasse improvvisamente “reale” e fosse impossibile uscirne? Come gestiremmo le dinamiche interpersonali che impostiamo sui social network? È quello che si ritrova a vivere Ataru quando rimane intrappolato su Real Account, la community in cui conduce una vita parallela priva delle difficoltà e delle zone d’ombra che presenta quella reale... Un giorno, mentre è in compagnia della sorella Yuri, il cellulare di Ataru sembra disturbato da una strana interferenza. Un attimo dopo il ragazzo si accorge di essere finito dentro Real Account: la mascotte gli annuncia che il ritorno alla realtà avverrà solo al termine di una serie di prove crudeli in cui è in gioco non solo la vita degli utenti, ma anche quella dei loro cari...

Trama: Doraemon è tornato in azione! Con questa nuova, fiammante edizione a colori che raccoglie per la prima volta in splendidi volumi una serie di episodi pubblicati originariamente su rivista, il popolarissimo gattone spaziale blu e i suoi amici si scateneranno come non mai! Il divertimento è assicurato per i lettori di tutte le età! Arrivato dal futuro per impedire al giovane Nobita, impacciato e scansafatiche, di commettere gli errori di cui i suoi discendenti dovranno altrimenti pagare le conseguenze, Doraemon cerca con i mezzi più disparati e fantasiosi di risollevare le sorti del suo maldestro “assistito”... Chissà quali mirabolanti magie avrà in serbo?!

Trama: La vita di Nao, studentessa delle superiori, riceve uno scossone il giorno in cui Onise, un tipo dall’aria non proprio rassicurante, le si avvicina e le chiede improvvisamente di mettersi con lui, prospettandole addirittura un futuro matrimonio! Più impaurita che interessata, la ragazza finisce per rispondere... di sì! Come si evolverà la situazione?! Il primo incontro tra Nao e Onise era avvenuto ai tempi delle scuole medie. Era un giorno di pioggia quando lei, camminando per strada, lo vide accasciato a terra e, spaventata, gli lasciò un ombrello e dei cerotti prima di darsela a gambe... Non avrebbe mai immaginato che, ritrovandoselo davanti alle superiori, invece di temute ritorsioni lui le avrebbe fatto un’assurda dichiarazione d’amore!

Trama: Torna alla ribalta una delle più amate “maghette” del Sol Levante! Dopo la prima pubblicazione in Italia del 1999 sulla rivista Amici, Star Comics rilancia le magiche avventure di Creamy con un’eccezionale riedizione in due volumi in tutto e per tutto fedele all’edizione originale giapponese. Un’occasione imperdibile per veder risplendere ancora una volta l’incantevole idol dai capelli viola che ha fatto sognare generazioni di ragazzine! Yu Morisawa è una bambina molto fortunata che, grazie a una magica bacchetta ricevuta da un folletto, ha la possibilità di trasformarsi a suo piacimento in un'affascinante adolescente! Affiancata da due simpatici gattini alieni, si calerà nel ruolo di una popolarissima stella dello spettacolo: Creamy Mami!

Come ben saprete ormai, anche quest'anno AnimeClick.it avrà uno stand al, ed anche quest'anno faremo contenti tutti coloro che passeranno a salutarci.Infatti, tra le tante cose, non mancheranno giochi a premi a cui potrete partecipare tutti (gratis ovviamente).Tra i premi in palio, oltre ai nostri immancabili gadgets, vi saràdurante quest'anno. A questi, si aggiungono alcune recenti novità messe in palio per l'occasione.In questa notizia vi proponiamo un elenco di numeri uno offerti da; venti copie per ognuno, per un totale di 120 volumi.vol.1 (20 copie)divol.1 (20 copie)divol.1 (20 copie)divol.1 (20 copie)di1 vol.1 (20 copie)divol.1 (20 copie)diVenite a trovarci e buona fortuna!