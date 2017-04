No video playback

Molti fan la ricorderanno per la voce di Trunks (da bambino) e Gotenks in Dragon Ball Z e Dragon Ball Super ma anche di Conan in Detective Conan dalla puntata 595 (sostituendo Irene scalzo) in poi.era una voce sempre giovane. Torinese, dopo il diploma all'Istituto Arte Spettacolo diretta da Arnoldo Foà, diventa doppiatrice di numerose serie animate, ma anche di fiction, documentari, attrice di teatro e giornalista, si è spenta a soli 53 anni dopo una rapida malattia. Si era dedicata alla recitazione ma anche alla drammaturgia, alternando il mestiere d’attrice con quello di autrice e giornalista, ma separando le due professionalità anche spazialmente: attrice e doppiatrice soprattutto a Milano e in Svizzera, giornalista e drammaturga nella sua Torino.Dicevamo che aveva una dote particolare: una voce fanciullesca mai mutata con il passare degli anni. Proprio per questo aveva incarnato tanti ruoli infantili in una sessantina di serie animate, come “Pippi Calzelunghe”, “Geronimo Stilton”, “Remy, la bambina senza famiglia”, “Peppa Pig”, “PiPoPa i folletti del web”, “Dragon Ball”, “Gli orsetti del cuore”. Fu anche Sailor Vulcania, Yugito Nii in Naruto Shippuden e Gacchan in Dottor Slump & Arale. Tanti i messaggi di cordoglio dei colleghi attori e doppiatori in queste ore.Noi la vogliamo ricordare sempre così come nel video qui sotto, la voce dei nostri personaggi tanto amati.