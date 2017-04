una vasta selezione di volumi gentilmente offerti dagli editori manga

Trama: Il fumetto della serie tv cult targata BBC. Il mito del geniale “consulente investigatore” Sherlock Holmes e del suo assistente, John Watson, rivive ai giorni nostri grazie all’adattamento manga della celebre serie televisiva interpretata da due grandi attori: Benedict Cumberbatch e Martin Freeman!

Trama: A causa di un inspiegabile fenomeno che assale l'umanità, le persone iniziano a prendere fuoco da sole. Solamente delle speciali squadre di vigili del fuoco possono estinguere quelle misteriose fiamme...

Trama: Bisogno di una mano dal cielo? Per soli 5 Yen Yato è ben lieto di offrirvi il suo aiuto divino. Le avventure soprannaturali di un dio in cerca di fedeli e di fondi per costruire il suo tempio ed entrare così nell'Olimpo delle divinità che contano. Nuova partenza per una delle serie fantasy più amate degli ultimi anni!

Trama: Kuroko Koumori: criminale, depravata e con una vera e propria passione per l'omicidio. Semplicemente perfetta per gestire i peggiori criminali della città e le situazioni dove il braccio della legge non può arrivare... Ma chi può gestire una killer folle come lei?! Un'imperdibile commedia splatter, tutta morte e perversione!

Trama: Spin off di "Ao no Exorcist": racconta le avventure di Yukio Okumura, un ragazzo che, giorno per giorno, si districa tra la sua vita scolastica e quella da esorcista.

Come vi abbiamo già comunicato, anche quest'anno AnimeClick.it avrà uno stand al, ed anche quest'anno - tra le altre cose - non mancheranno giochi a premi a cui potrete partecipare tutti (gratis ovviamente).Tra i premi in palio, oltre ai nostri immancabili gadgets, vi saràdurante quest'anno. A questi, si aggiungono alcune recenti novità messe in palio per l'occasione.In questa notizia vi proponiamo un elenco di numeri uno gentilmente offerti da; per un totale di 100 volumi.1 variant (20 copie)di1 regular (20 copie)di1 regular (20 copie)di1 regular (20 copie)di Kana Yoshimura 1 (20 copie)diVenite a trovarci e buona fortuna!