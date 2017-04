Novità

Una raccolta in due volumi degli episodi che vedono Conan alle prese con la misteriosa organizzazione degli uomini in nero! Un’imperdibile opportunità per ripercorrere senza interruzioni uno dei fili conduttori dell’amatissima serie del maestro Aoyama! Gin, Vodka, Pisco, Vermouth e Kir: sono i membri dell’organizzazione degli uomini in nero. È proprio seguendo le loro tracce che il nostro occhialuto detective ha sviluppato il suo infallibile fiuto per il crimine, dalla prima indagine fino all’operazione segreta in collaborazione con l’FBI. Capitolo dopo capitolo, la parabola che ha portato il nostro “signorino in giallo” a trasformarsi in un Silver Bullett!

Gosho Aoyama Opera realizzata da:

Casa Editrice: Star Comics; Prezzo: € 4.90