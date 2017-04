La storia è incentrata su un bambino di dieci anni di nome Haru, piuttosto maturo per la sua età, e sulla sua mamma, il cui corpo per ragioni ignote è tornato a essere quello di una bambina di dieci anni. Ciò nonostante, la donna continua a prendersi cura di suo figlio, continuando la vita quotidiana di sempre, seppur con qualche inconveniente, come per esempio il dover usare una pila di libri per raggiungere i ripiani più alti della cucina...

Capita spesso di imbattersi in bambini più maturi della loro età, ma cosa succederebbe se madre e figlio fossero davvero coetanei? È questa la (decisamente bizzarra) domanda che si è posto Rei Neyuki nel suo webcomic(Io e la mia mamma (di 10 anni)), recentemente pubblicato in forma cartacea dall'editoreIl manga segue i canoni del genere slice of life, anche se non disdegna qualche occasionale episodio fanservice, come quello basato sul desiderio della madre di fare il bagno insieme al figlio (evento che in Giappone non è affatto raro ), azione diventata troppo imbarazzante a causa delle sue particolari condizioni.