A comunicarlo è lui stesso tramite un video in cui richiama il tormentone del personaggio che l'ha reso famoso,(in originale Piccolo), che ha interpretato in tutte le serie e i film di Dragon Ball Olivero ha prestato voce a diversi personaggi anime come Suzuki in Yu Yu Hakusho , Fukuda in Slam Dunk e Padre Karasu in Ghost Sweeper Mikami Nel video Alberto dice che lascia la professione per motivi personali, e a, auguriamo ogni bene possibile e lo ringraziamo per la passione con cui ha svolto il suo lavoro per tutti questi anni.