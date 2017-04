4ª Ristampa

Novità

Torna la coppia che ha portato al successo “Eureka Seven” in un seinen a tinte forti che non deluderà i più attenti lettori di manga! Il Grande terremoto di Tokyo ha devastato la capitale nipponica. Ganta Igarashi è un normale studente con una vita semplice fino a che uno strano uomo coperto di sangue e in un’armatura cremisi, appare fuori dalla sua aula. L’Uomo Rosso massacra la classe di Ganta e, invece di farlo fuori, gli impianta nel petto un misterioso cristallo simile a un rubino. Ganta è l’unico sospetto del massacro e condannato alla prigione a vita dentro il penitenziario Deadman Wonderland. La particolarità di questo carcere è che i suoi abitanti hanno un collare che rilascia del veleno letale, il cui unico antidoto è una medicina venduta a caro prezzo dalla stessa prigione. Per accumulare denaro i prigionieri devono partecipare a giochi letali e scontri disumani: ora Ganta è un Deadman che lotta per la sua vita sperando che sia fatta giustizia.

Jinsei Kataoka Opera realizzata da:

Casa Editrice: Panini Comics; Prezzo: € 6.50