Il sito ufficiale dell'anime televisivo Berserk ha annunciato l'adattamento in un romanzo dell'opera di Kentarō Miura Il romanzo sarà intitolato Berserk: Honō Ryū no Kishi (Berserk: il Cavaliere Drago di Fiamma): la storia si incentrerà sul personaggio di Grunbeld (immagine sotto).Il romanzo uscirà il 23 giugno. Makoto Fukami è l'autore del romanzo mentre Miura stesso si occuperà di realizzare alcune illustrazioni.Fukami ha lavorato alla nuova serie anime di Berserk che ha debuttato l'anno scorso, e che ha proseguito dal 7 aprile. Ha inoltre lavorato alla sceneggiatura di Psycho-Pass (serie anime e film) e al film di Resident Evil: Vendetta È inoltre conosciuto per la serie di light novel Young Gun Carnival.Lo stesso giorno uscirà anche il 39° volume manga di Berserk Il manga uscì per la prima volta nel 1989; il 38° volume è uscito lo scorso giugno, pubblicato daLa serie è stata distribuita da Dark Horse nel 2003, e il 5 luglio pubblicherà il 38° volume. Laha venduto più di 1,2 milioni di copie del manga.Nel 2015 la serie aveva in stampa più di 27 milioni di copie in Giappone e altri 8 negli altri paesi del mondo.Dal manga sono state tratte una serie anime, andata in onda nel 1997, e una trilogia di film, dal 2012 al 2013: Berserk - L'Epoca d'Oro - Capitolo I: L'uovo del re dominatore