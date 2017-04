AGOSTO

Non è escluso che vengano annunciate nuove opere dell'autore di Confession

Sono interessati ad una riedizione di 20th Century Boys, magari in formato deluxe

Anche per L'immortale stanno valutando una riedizione, ma è ancora presto per parlarne

Ci sono varie serie valide ex-Dynit a cui sono interessati

Stanno valutando una nuova edizione de L'attacco dei giganti, ma più avanti

Hanno intenzione di realizzare un'edizione deluxe di Fullmetal Alchemist

Stanno valutando se portare lo spin-off di Seven Shakespeare

Happiness avrà un'edizione da fumetteria senza sovracopertina

Non hanno in programma altre opere dell'autore de I miei 23 schiavi

In diretta davi riportiamo le novità manga annunciate in anteprima nella conferenzaprevista per le ore 13:00.Come sempre, potete cliccare sui vari link per accedere alle relative schede del nostro database ed attingere così ad ulteriori info, dettagli ed immagini.Restiamo in attesa di possibili informazioni aggiuntive dagli inviati di AnimeClick.it sul posto, che riporteremo direttamente a fondo notizia.di Masashi Kishimoto Sesto e ultimo capitolo di un ciclo di romanzi in cui vengono raccontate le storie di alcuni personaggi del mondo di Naruto, con gli eventi successivi alla conclusione del manga. Il volume racconta l'incontro tra Itachi, Kisame, Hidan, Kakuzu, Deidara, Sasori, Nagato e Konan e la formazione dell'organizzazione Alba (Akatsuki)(volume unico, fumetteria e online, € 9,90)di Ukyo Kodachi (testi) e Mikio Ikemoto (disegni)La storia è un seguito originale delle avventure narrate in Naruto. Boruto è figlio di Naruto, il settimo Hokage. Il ragazzo rifiuta completamente il padre ma nonostante ciò, lo rispetta come eroe e vorrebbe sorpassarne le capacità. Boruto incontra Sasuke, padre di una sua amica, e gli chiede di diventare il suo apprendista! Si alza così il sipario sulla storia di una nuova generazione!(3 voll., ongoing, bimestrale, edicola e fumetteria, € 4,50)di Masashi Kishimoto Adattamento in romanzo dell'omonimo film uscito nell'estate 2015 in Giappone che fa da sequel alla serie. Protagonista è il figlio di Naruto, Boruto, che disprezza il padre e il ruolo che ricopre. Per diventare più forte ed essere riconosciuto dal genitore, chiede a Sasuke di prenderlo come suo allievo, in vista dell'esame di selezione dei chunin. Nel frattempo un misterioso nemico sta tramando...(volume unico, fumetteria e online, € 9,90)di Hiroya Oku (testi) e Keita Iizuka (disegni)Anno 2005. La gita scolastica di un gruppo di studenti si trasforma in un incubo quando il pullman su cui viaggiano ha un incidente... Ma dopo lo schianto, li aspetta qualcosa di più terribile della morte: una misteriosa sfera nera che detta le regole di un gioco spietato! Una storia alternativa ambientata nell'universo della serie Gantz(3 voll., ongoing, bimestrale, edicola e fumetteria, € 4,50)di Kei Sasuga Questa notte Natsuo ha perso la verginità; la sua partner è Rui, una ragazza incontrata oggi stesso dopo la scuola. E' lei che lo ha coinvolto in questa situazione, dicendo che voleva semplicemente saperne di più sul sesso. Non vuole iniziare una relazione né le importa di Natsuo. In seguito, il ragazzo si sente colpevole per aver perso la verginità con una ragazza che non gli piace particolarmente, in più, si sente come se avesse tradito la cotta per la sua insegnante delle superiori, Hina. Nasce quindi uno strano triangolo che porterà Natsuo, Rui e Hina a far parte della stessa famiglia.(13 voll., ongoing, bimestrale, edicola e fumetteria, € 4,50)di Natsuki Takaya Rimasta senza la mamma, la dolce Toru Honda vive in una tenda ed è costretta a lavorare duramente per pagarsi gli studi. Ma le calamità naturali sono sempre in agguato, e quando un tifone spazza via la sua casa, a offrirle conforto e ospitalità è il bellissimo Yuki Soma, suo compagno di scuola, detto il Principe per via dei suoi modi raffinati. Con Yuki vivono anche Kyo e Shigure, l'uno introverso e turbolento, l'altro cortese e brillante. Ma i membri della famiglia Soma nascondono un segreto: sono stati colpiti da una terribile maledizione, e basta un abbraccio o un brusco contatto con una persona di sesso opposto perché si trasformino negli animali dello Zodiaco Cinese!(23 voll., completa, mensile, edicola e fumetteria, € 4,50)di Hiro Fujiwara La storia ruota attorno a Yuki, una ragazza che ha sempre vissuto nella periferia di Kyoto assieme ai suoi cinque amici d'infanzia. Tutti loro nascondono un segreto che non possono rivelare a nessuno. Il giorno del suo sedicesimo compleanno, il fato di Yuki inizia però a cambiare...(6 voll., completa, bimestrale, edicola e fumetteria, € 4,50)di Shuzo Oshimi Makoto Okazaki è un normale studente delle superiori, un bersaglio perfetto per i bulli e un pervertito nascosto. Una sera decide di restituire un DVD e si avventura nella notte. Nelle vicinanze nota una persona su un tetto, questa lo attacca prima che lui possa rendersene conto e gli azzanna il collo bevendone il sangue. Alla fine della colluttazione Makoto si accorge che l'assalitore non è altri che una bella ragazza che gli chiede: "Preferisci morire o diventare come me?" Lui decide di vivere...(5 voll., ongoing, bimestrale, fumetteria e online, € 5,50)di Hino Matsuri Il volume raccoglie varie storie brevi che si svolgono dopo la fine della serie regolare. Questa serie alterna il presente, con Kaname che vive con Ai e Ren, ad alcuni flashback sulla relazione fra Yuki e Zero.(1 vol., ongoing, edicola e fumetteria, € 4,50)di Yuki Shiwasu Quando Hana sostituisce la sorella ad un incontro a scopo matrimoniale non si aspettava certo di essere insultata e chiamata "banale" e "piatta" dal bellissimo Takane! Furiosa, decide di cambiare la situazione a suo vantaggio, accettando di stare con lui invece che rifiutarlo. Riusciranno questi due a trovare l'amore?(7 voll., ongoing, bimestrale, edicola e fumetteria, € 4,50)di Tsuina Miura (storia) e Takahiro Oba (disegni)La liceale Yuri si sveglia improvvisamente in un mondo bizzarro: un universo fatto di grattacieli uniti da ponti sospesi, dove tutti i piani inferiori degli edifici sono sbarrati e irraggiungibili. Per questa strana città vagano degli uomini in maschera, armati, pronti ad uccidere o a buttare giù dagli edifici chiunque non sia abbastanza veloce da scappare. Con sorpresa, Yuri riesce con il suo cellulare a chiamare il fratello maggiore, il quale l’avverte (prima che cada la linea) di raggiungere la torre più alta della città, lì si sarebbero incontrati e avrebbe avuto delle spiegazioni. Ora Yuri deve solo avanzare e sopravvivere fino alla torre…(11 voll., ongoing, bimestrale, edicola e fumetteria, € 4,50)di Naoki Urasawa La guida ufficiale al mondo di un maestro della Nona Arte giapponese. Un viaggio tra opere e personaggi che hanno fatto grande il manga d'autore nel mondo, in un imperdibile volume da collezione.(volume unico, fumetteria e online, € 35,00)di Naoki Urasawa Due mangaka si impegnano al massimo per far sì che il loro lavoro venga accettato da quello che pare essere il loro superiore. Anche la loro ultima opera però viene bocciata. Il superiore pretende infatti che i due scrivano una storia drammatica che parli di un uomo che protegge la pace nel mondo. i due decidono quindi di scrivere un manga che racconta di un ragazzo che ha promesso di proteggere una ragazza.(volume unico, fumetteria e online, € 7,00)di Tadahiro Miura Fuyuzora Kogarashi è un ragazzo dotato di poteri spirituali, molto povero e alla continua ricerca di una casa in cui vivere. Un giorno si imbatte in una pensione, chiamata Yuragi-sou e che un tempo era una locanda molto rinomata per le sue sorgenti termali. L'affitto è particolarmente conveniente, poiché la pensione è infestata da un fantasma. Per Kogarashi questo non è un problema, così come non lo sono gli altri inquilini della casa, che son tutte ragazze molto attraenti. Ben presto scopre che a infestare la pensione è lo spirito di una ragazza di 16 anni di nome Yuna. Kogarashi non ha alcuna intenzione di farle del male e finisce per accettare di aiutarla a risolvere i suoi problemi irrisolti, in modo che possa passare alla vita dopo la morte. Una volta compreso che Kogarashi non ha cattive intenzioni con Yuna, gli altri inquilini decidono di rivelare la loro natura soprannaturale, ed è così che per lui inizia una vita tutt'altro che normale!(5 voll., ongoing, bimestrale, edicola e fumetteria, € 4,50