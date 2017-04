Erased 9

Children of the Whales (Kujira no kora wa saijo ni utau)

Dragon Ball Quiz Book

Empire of Corpse (Shisha no teikoku)

Dragon Ball Full Color - La saga del giovane Goku

Dragon Ball x Star Comics

In accordo con i giapponesi, stanno valutando se chiamare la nuova edizione di Sailor Moon, Eternal Edition

La nuova edizione di Ranma 1/2 sarà simile a quella di Rough

di Kei Sanbe Raccolta di storie brevi extra dedicate al manga Erased.di Abi Umeda La storia è ambientata in un mondo ricoperto da sterminati deserti sabbiosi. Chakuro è un archivista 14-enne che vive a bordo di un immensa isola fluttuante, la Mud Whale, che solca il "mare" di dune. Nove abitanti su dieci dell'isola fluttuante sono dotati dell'abilità di utilizzare il saimia, ciò rappresenta allo stesso tempo una benedizione ed una maledizione, poiché seppur vero che il potere è utile, è anche vero chi ne è portatore è destinato a morte precoce. Chakuro ed i suoi giovani amici non hanno mai avuto alcun contatto con persone estranee alla Mud Whale e passano il tempo a fantasticare sugli estranei, smaniosi di incontrarli; poiché durante la navigazione hanno incrociato varie isole, ma si sono rivelate tutte disabitate o abbandonate. Un giorno la loro isola ne incrocia una altrettanto grande, in questa occasione Chakura incontra una nuova ragazza, che cambierà il suo destino.di Akira Toriyama Una raccolta di ben 590 domande incentrate sull'universo Dragon Ball, inerenti i personaggi, la trama, i disegni e molti altri aspetti della saga di Goku e compagni. Ad ogni domanda viene anche associato un livello di combattimento, in modo che ogni fan possa calcolare il proprio potere a quiz concluso.di Rumiko Takahashi Ranma Saotome e il padre Genma sono due esperti di arti marziali che tornano in Giappone dopo un lungo periodo trascorso in Cina per allenarsi. Per continuare la tradizione di famiglia, Genma ha combinato per il figlio un matrimonio con una delle figlie di tendo, suo grande amico e maestro di arti marziali. La scelta ricade sulla più piccola, Akane, che di sposarsi non vuole saperne affatto. le cose si complicano quando si scopre che Ranma e suo padre sono vittima di una maledizione: ogni volta che si bagnano con l'acqua fredda si trasformano rispettivamente in una ragazza dai capelli rossi e in un panda!di ONEShigeo Kageyama (detto "Mob") è un bambino con delle particolari abilità psichiche: sin da quando è piccolo è capace di piegare cucchiai e far levitare oggetti con la forza della mente, ma a poco a poco smette di usare le sue capacità in pubblico a causa delle attenzioni negative che riceve. L'unica cosa che vuole adesso, è diventare amico di una sua compagna di classe. Tsubomi. Grazie al suo mentore (che non ha poteri psichici), continua la sua vita quotidiana, cercando di realizzare il suo proposito.di Tadatoshi Fujimaki Jabberwock, una squadra di street basket americana, giunge in Giappone e dopo aver sonoramente sconfitto una squadra del posto inizia a prendere in giro il livello del basket giapponese. I commenti dei giocatori della Jabberwock fanno infuriare il padre di Riko, che riunisce una squadra di fenomeni giapponesi per vendicarsi degli americani. Della squadra, chiamata Vorpal Swords, fanno parte i cinque membri della generazione dei miracoli, Kuroko e Kagami.di Project Itoh La storia horror steampunk dell'Impero dei Corpi è ambientata nell'Europa del XIX secolo e ruota attorno a John Watson. Egli vive in un mondo in cui sono stati sviluppati dei "Frankestein", cadaveri viventi rianimati, dotati di false anime da utilizzare come come lavoratori nell'industria, soldati al fronte e in ogni lavoro pesate, umile o sgradevole. Il giovane scienziato viene scelto dal governo per diventare un agente segreto e recuperare gli importanti e pericolosi appunti di uno scienziato russo. La ricerca degli appunti lo porterà in giro per il mondo, insieme al suo compagno-servo non-morto Friday.di Project Itoh Sarajevo ritorna ancora una volta ad essere al centro della storia mondiale, quando una bomba atomica artigianale la distrugge. Mentre gli stati democratici si trasformano sempre più in stati dove la "Sorveglianza Assoluta" è la norma e la fuga verso una velleitaria "Sicurezza Totale" spinge alla dittatura, Clavis Shepard, agente dell'intelligence americana, si lancia sulle tracce della mente criminale dietro l'attacco. John Paul è l'uomo responsabile del caos in cui sta precipitando il mondo. Ma chi è quest'uomo? Dove si nasconde? Ed è lui il vero responsabile di quanto accade? Oppure è solo un'altra pedina nell'ennesimo gioco di specchi?di Project Itoh Guerre nucleari e malattie hanno flagellato e distrutto il mondo. Per evitare nuovi orrori, nel periodo futuro chiamato "Maelstrom", si cerca di creare un mondo utopico, grazie a nanotecnologie mediche e ad una potente etica del benessere sociale e di considerazione reciproca. Eppure questo mondo non è così perfetto come sembra... Tre giovani ragazze, Tuan Kirie, la sua compagna di classe Miach Mihie e la loro amica Cian Reikado, decidono di opporsi a questo totalitarismo di gentilezza e all'utilizzo di super-medicine con uno sciopero della fame, decise a portarlo avanti fino ad un tentativo estremo di suicidio. La loro protesta però fallisce. Anni dopo, Tuan Kirie, è diventata membro dell'organizzazione Mondiale della Sanità. Mentre Kirie dovrà affrontare una minaccia mondiale capace di distruggere l'intero pianeta, rincontrerà Cian. Riusciranno le due a salvare il mondo... da sé stesso?di Akira Toriyama Versione interamente a colori della prima saga di Dragon Ball. Goku è un bambino fuori dal comune, ha un forza straordinaria ed una lunga coda da scimmia. Il nostro eroe è orfano e non ha mai conosciuto i suoi genitori, ha sempre vissuto con il nonno. Inizia la nostra storia, Goku ormai solo, custodisce gelosamente l’unico ricordo del nonno recentemente morto, una sfera sulla quale sono disegnate quattro stelle. La vita di Goku cambia quando una ragazza di nome Bulma gli chiede di aiutarlo a ritrovare le sette sfere del drago (quando le sette sfere si riuniscono appare un drago che esaudirà qualsiasi desiderio), una delle quali è proprio il ricordo del nonno, la quarta sfera. Il nostro protagonista accetta di aiutare Bulma e l’epopea di Dragon Ball ha inizio…di AA VVVolume celebrativo del 30° anniversario di Star Comics, con cui ripercorrere la storia italiana di Dragon Ball e dell'editore con la stella.