Quando si parla dei personaggi femminili de L'Attacco dei Giganti , si sa che sono imbattibili. Difficilmente troveremo qualcuna che sarà all'altezza della reputazione di Mikasa , o altri soldati come Christa Sasha ed Ymir Mikasa sarà felice di sapere che Hajime Isayama ha preferito dare il sesso maschile a Eren Jaeger : l'autore ha svelato come sarebbe stato il protagonista se avesse scelto di avere un'eroina, ma potrebbe bastare a convertire alcuni fan.Sul blog di Isayama è stata caricata un'immagine che rappresenta questa ipotetica eroina: anche se è del sesso opposto si riconosce subito Eren.Nonostante alcuni tratti femminili indispensabili, il corpo tonico è quello di un soldato (o soldatessa?) che ha passato moltissimo tempo allenandosi nel Corpo di Ricerca. la versione femminile inoltre ha i capelli lunghi, ma il viso ricorda sempre quello di Eren. Anche gli occhi, che spesso rivelano di più, sono rimasti molto simili.I fan di L'Attacco dei Giganti troveranno questa versione più che curiosa. Tuttavia la stessa potrebbe dare il via a una nuova serie di fan-fiction per la community dei Giganti, chi lo sa...Chissà se Isayama sapeva a cosa sarebbe andato incontro condividendo questa immagine.