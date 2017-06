AMV, cosa sono? "Gli Anime Music Video (AMV) sono filmati di breve durata, di carattere amatoriale, costituiti da una musica montata su immagini e video tratti da anime. Attraverso il video editing l'autore del filmato combina il video con un brano musicale di sua scelta, al fine di creare un vero e proprio videoclip".

A cura di Mitsuki della pagina Facebook Tomodachi

Primo amv

Secondo amv

Terzo amv

Quarto amv

Quinto amv

Questo è quanto ci dice wikipedia . Noi, da grandi amanti della musica, siamo finalmente riusciti a lanciare un nuovo appuntamento mensile tutto dedicato a questa forma di "amore" per la musica e l'animazione giapponese!Non mi sarei mai aspettata un mese così intenso ma, giugno 2017 non ha tardato ad arrivare e farsi sentire..che ne dite?! Anche questo mese la musica mi ha accompagnata in tantissimi momenti della mia vita che mi sembra giusto condividere con voi <3 ..Diamo spazio alla musica e agli amv!Non me ne vogliate..questa prima scelta è ricaduta su un videoclip musicale più che su un amv.. questo mese ho sentito spesso questa canzone che mi ha accompagnata nei momenti più difficili facendomi sperare in una "nuova estate".Per quanto riguarda la musica: stiamo parlando di una cantante giapponese di 26 anni (spero di non sbagliarmi) che è stata davvero una scoperta. Melodia intensa e carica di emozioni accompagnata da un video animato e sfumature di "tradizione" ma che lascia capire il fluire della vita e di quanto possa essere "buffo" il destino..perché tutto è in continuo movimento..insomma una sorta di favola moderna.Secondo amv..tutto è nero...! Che amv! Perché c'è per tutti un periodo in cui tutto è nero..in senso positivo o negativo (positivo perché io amo il nero <3). In questo caso però il nero si riflette anche nell'anima black- soul della base utilizzata nel video (Unlike Pluto - Everything Black feat Mike Taylor) accostata a dei momenti più forti di alcuni fra gli anime più recenti e cliccati degli ultimi anni. Insomma..un amv che sa come farsi apprezzare e nello stile del Mad desires studio.E, considerando che molte serie stanno giungendo al termine, un piccolo e simpatico tributo estivo va a queste ultime che ci hanno accompagnato in questi mesi.. quale fra queste è stata la vostra preferita?? Intanto...becchiamoci qualche scena estiva con la consapevolezza di essere ancora bianchi pallidi e di non aver fatto ancora il primo bagno della stagione x'DCercavo qualcosa che mi rilassasse e la scelta è ricaduta su questo..."Despacito"..l'abbiamo sentita in tutte le salse e in ogni momento (portandoci quasi ad odiarla) quest'anno ma, questa cover...mi parla di estate, relax e pace..trovo davvero carina la scelta di inserirci le scene tratte dagli anime (oppure amv prima ancora degli anime) Suki ni Naru Sono Shunkan wo e Zutto Mae kara Suki deshita; due anime che sono anche collegati fra loro..insomma un amv monotematico dalle sfumature dolci e romantiche..ogni tanto c'è bisogno anche di cose dolciose..next!Considerato che il mese scorso la scelta ricaduta sull'amv buffo è stata tanto apprezzata non mi sentivo di deludere le vostre aspettative, quindi....sorpresa! Abbiamo un "BIS FUN"..cioè un secondo video divertente avente il tema del video del mese scorso..adoro questi piccoli spezzoni che mixano varie serie anime facendoli sembrare tutti appartenenti allo stesso, quindi..ll video basta da solo per farsi apprezzare.Che altro posso dirvi..anche questo mese la nostra rubrica è giunta al termine! Vi aspetto come sempre il mese prossimo e aspetto con ansia di vedere che amv mi proponete voi da inserire nella top 5! Spesso non posso accontentare tutti voi nell'inserire i video e di questo mi spiace tantissimo :( ma tenterò di migliorarmi e vi assicuro che guardo le vostre scelte con la massima cura. Come sempre grazie ad Animeclick per la possibilità di scrivere questi articoli e, vi aspetto in pagina anche su Tomodachi! Kiss kiss e al prossimo mese!!! Vostra Mitsuki