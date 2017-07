Hotaru è un ragazzo a cui piace stare per conto suo, ciò nonostante viene coinvolto dalla sorella nel club scolastico di letteratura. Qui scopre alcuni dettagli su un incidente occorso 33 anni orsono allo zio di un attuale membro. Il ragazzo, che non si spreca mai in nulla, viene affiancato nelle sue investigazioni da una ragazza con spiccate abilità inquisitive.







E' disponibile anche uno spot commerciale televisivo con la voce della doppiatrice Rie Kugimiya, che anima Kagura nella serie di Gintama, a narrare l'introduzione ai personaggi:



Nino è una ragazzina innamorata segretamente del suo amico Momo e quando sembra sul punto di non riuscire più a nascondere i suoi sentimenti, egli si trasferisce lontano. Nino è disperata ma a consolarla ci pensa un misterioso bambino che compone musica. Prima di separarsi i due si scambiano una promessa: "Se avrai voglia di gridare, canta la mia melodia, riconoscerò sicuramente la tua voce e ti troverò". Passano gli anni e Momo s'imbatte in un ragazzo che dice di essere un compositore...



Nel lungometraggio originale di KokoSake, la voce della protagonista Jun Naruse era di Inori Minase: la ragazza apparirà come cameo anche nel film dal vivo, nei panni di una studentessa del Liceo Ageha.



E' tratto dalla light novel (Una seconda estate con te, che non posso più incontrare) di Hirotaka Akagi.Nel ruolo del protagonista vedremo Nijiro "AnoHana" Murakami , e al suo fianco la giovane attrice Madoka Yoshida

Takumi Sakagami è un liceale che fatica ad avere una vita sociale; il suo insegnante lo nomina membro esecutivo del "consiglio per la sensibilizzazione della comunità", e così succede anche a Jun Naruse. Quest'ultima, a causa di un trauma subito nel passato, non ama parlare con la gente; ogni volta che lo fa, la prendono dolori lancinanti allo stomaco. Per quanto esitanti, Takumi e Jun iniziano a preparare insieme il musical che verrà mostrato all'incontro regionale di scambio culturale.

Trailer 2

Sono uno studente del liceo, che si ritrova tra le mani il diario della compagna di classe Sakura Yamauchi, dal quale scopro della sua malattia al pancreas. Trascorro del tempo con lei, che però muore.



12 anni dopo, a causa delle parole di Sakura, sono divenuto un professore allo stesso liceo in cui mi sono diplomato. Mentre parlo con i miei alunni, ricordo i diversi mesi che ho trascorso con lei, e anche Kyoko, amica di Sakura e prossima al matrimonio, rivive quei giorni con me.

Teaser Trailer 1

Teaser Trailer 2

Un'equipe di giovani medici di un ospedale universitario si trova a doversi misurare con le prime difficoltà del lavoro che hanno scelto e con tanti insuccessi legati all'inesperienza. Dieci anni dopo, ognuno ha preso strade separate sia a livello professionale che personale e privato. Aizawa si è dedicato alla chirurgia, Megumi sta ancora faticando come leader dei medici di volo mentre Mihoko è diventata ginecologa; Haruka è un'infermiera di volo estremamente competente, Fujikawa si è specializzato in ortopedia.

Uno spaccato alternativo dell'aria che si respira all'interno di un ospedale.

Un tempo Hajime Onuki di mestiere faceva il ladro, ma ora lavora come saldatore e vive felicemente con la fidanzata. Il suo tranquillo tran-tran viene però minacciato da un ex "collega" scassinatore, che lo costringe ad introdursi nella villa di un illustratore per derubarlo; lì viene colto con le mani nel sacco, benchè in realtà al tempo stesso Hajime viene scambiato per qualcun altro. E iniziano gli stratagemmi per non venire catturato.



Teaser Trailer Tratto dal romanzo "Kirin no Shita wo Motsu Otoko" di Keiichi Tanaka, pubblicato nel 2014 da Gentosha. Mitsuru Sasaki è un cuoco eccellente, ma ha da tempo smarrito la passione per la cucina, malgrado il suo talento nel saper ricreare un piatto alla perfezione, dopo averlo gustato soltanto una volta. Quando riceve la richiesta di preparare l'ultimo pasto di una persona prima della morta di quest'ultima, Sasaki ricerca la leggendaria ricetta dello chef Naotaro Yamagata, che si recò in Manciuria negli anni '30.

Dopo ben otto anni, torna l'equipe di medici interpretati da Tomohisa Yamashita (Ashita no Joe), Erika Toda (Death Note), Yui Aragaki , con una terza serie in partenza in estate: