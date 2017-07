Record of Grancrest War: primo trailer per la nuova opera dell'autore di Lodoss War

gennaio 2018

In un continente in cui dilaga il caos, i Signori possiedono da tempo immemore il potere dello “stemma” (il Sigillo Sacro), la loro missione è di arginare e calmare il caos coi sigilli, allo scopo di proteggere la gente. Purtroppo i governanti hanno perso la retta via, hanno messo da parte il loro compito primario di purificare il caos e si combattono tra loro, al fine di primeggiare e accumulare quanti più stemmi possibile, sottraendoli gli uni agli altri. Shiruka, una maga solitaria, che disprezza profondamente i signori per la loro brama di potere, e il cavaliere errante Theo, in viaggio di addestramento per acquisire la forza necessaria a liberare il suo villaggio oppresso da un tiranno, stringono un patto: giurano di collaborare per riformare il continente e liberarlo da guerra e caos.

cast di doppiaggio

staff di produzione

In questi giorni è stato diffuso il primo trailer di Record of Grancrest War (Grancrest Senki), anime televisivo tratto da una serie di light novel scritta da Ryo Mizuno Record of Lodoss War ) e illustrate da Miyuu . La prima light novel è stata pubblicata nel 2013, ed è al momento giunta all'ottavo volume.Il video contiene alcuni membri del cast di doppiaggio e la data di uscita giapponese:Ilpresentato nel trailer è il seguente:Per quanto riguarda invece lo, nei ruoli principali abbiamo:Sul sito ufficiale della serie è stata anche presentata una nuova locandina