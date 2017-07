La nuova saga è attesa per ottobre

26 luglio

Il sito ufficiale di Gintama ha svelato che l’anime tornerà con la Saga di Porori. L’edizione di agosto di Animedia , la quale verrà rilasciata il prossimo 10 luglio, sarà in vendita con in copertina l’opera di Sorachi mettendo in bella mostra l’annuncio. Atteso il ritorno del cast principale dell’opera e Chizuru Miyawaki continuerà a dirigere la serie.Ricordiamo che a breve uscirà la trasposizione live action, Gintama Mitsuba-hen qui potrete trovare la news precedente con il teaser trailer. Il manga viene pubblicato su Shonen Jump , rivista edita dalla Shueisha , dal dicembre 2003, il 69° volume è atteso proprio per il 4 luglio, ricordiamo che la conclusione del manga è dietro l’angolo. In Italia è distribuito dalla, con il 29° volume in uscita il prossimo