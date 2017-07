Tutti gli episodi di Jeeg Robot d’acciaio arrivano in una collana da collezione in edizione integrale, la più completa mai realizzata. In ogni DVD quattro imperdibili episodi, con audio in italiano della serie storica, audio originale giapponese e video delle sigle italiane della prima messa in onda. Un’occasione unica per rivivere gli indimenticabili combattimenti dell’eroe d’acciaio per la prima volta in versione completa, con le scene tagliate mai trasmesse in tv e audio e video completamente rimasterizzati.

Numero Dischi: 1

Durata: 100'

Casa Editrice: La Gazzetta dello Sport; Prezzo: € 9.99

Lingua: italiano (Dolby Digital 1.0 Storico) italiano (Dolby Digital 1.0 Remastered) giapponese (Dolby Digital 1.0)