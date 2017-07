a partire da mercoledì 12 luglio

Nel bene o nel male Re:Zero è Re:Zero. Una serie che in anime è diventata mainstream grazie a una trama piena di suspence e a personaggi che subito riescono a conquistare il cuore dello spettatore. Il manga, almeno in questo suo primo numero fa quello che deve fare: pur non spiccando particolarmente come disegni, segue fedelmente la storia senza deviazioni dalla trama originale. Se questo non può che essere un pregio per chi ha amato l'opera originale, rischia però di far sì che il manga alla lunga non viva di vita propria.

Per chi non conosce la serie, si tratta di un racconto basato sui misteri in un'ambientazione fantasy. Solitamente nulla viene lasciato al caso e spesso l'autore lascia anche sparso qualche indizio qua e là per permettere al lettore (originariamente è una novel) di crearsi tante ipotesi.

Come accade solitamente, i primi capitoli servono a presentare i personaggi, e gettare le premesse di quella che sarà una lunga e articolata avventura; e questo volume non è stato da meno. Ovviamente questa non è una critica, ci mancherebbe. Poiché quanto narrato già dalle prime pagine coinvolge e intrattiene il lettore che è incentivato a fantasticare sugli sviluppi della trama, a voler ipotizzare dove si voglia dirigere, e a quali conclusioni voglia arrivare. Conclusioni che ovviamente non arrivano subito.

Intanto per il sottoscritto è stato inevitabile avvicinarsi a questa nota saga anche tramite questo adattamento cartaceo.

Quello di Re:Zero è un manga aspettato da molti, visto il successo dell'anime. Questi primi capitoli, per quanto mi riguarda, sono però molto confusionari. Ho fatto molta fatica fin dall'inizio a seguire la trama: non si spiega come il protagonista sia arrivato in quella dimensione, lo scopo della sua storia lì e di conseguenza perché abbia il potere di ripartire da capo.

Troppe domande e poche risposte e anche immaginandomi la soluzione, cosa che a me piace moltissimo fare, alla fine non si arriva ad una soluzione e si crea confusione con troppe storie che si vanno ad accavallare.

Avrei dato almeno le prime soluzioni del puzzle dall'inizio, perché tanto la curiosità della scoperta ti viene automaticamente, ma per lo meno si poteva almeno capire il ruolo del personaggio principale,

Le tavole sono molto belle, migliori dei disegni nell'anime: si riescono a percepire meglio gli stati d'animo dei personaggi e ovviamente le espressioni facciali di ognuno, così da carpire più sfaccettature possibili da essi.

