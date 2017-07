La manifestazione ha fatto almeno 3 passi avanti

sul settore Japan c'è un po' da lavorare

Sono stato alla manifestazione di Palmanova nel 2015 e, sebbene fosse stato un bellissimo week-end, alla fine ne approfittai per visitare la bellissima Grado e Aquileia, la manifestazione si dimostrò alquanto spoglia e improvvisata. Le cose non devono essere andate come nelle aspettative, tanto che nel 2016 non venne riproposta.Sono gli stessi organizzatori ad invitarci a visitare l'edizione del 2017, totalmente rinnovata e rinominata The Game Fortress . Che poi, il nome è fuorviante, perchè se per certo i giochi hanno il loro spazio, è l'interaa farla da padrona, compresi i fumetti. Ma andiamo con ordine.La manifestazione era strutturata principalmente nella, con alcuni stand nel suo perimetro, in genere associazioni e un maid cafè. La parte centrale era dedicata al palco e ad un'area stand recintata per la quale era richiesto il pagamento di un economico biglietto. Dentro: il più grande offriva merchandising, gadget e videogiochi usati, uno era dedicato ai fumettisti e uno ai giochi in scatola, con qualche tavolo e un negozio dedicato. Nel complesso l'area non era molto vasta, tuttavia si trovavano cose interessanti, tanto che ho fatto acquisti io stesso e sono riuscito a giocare ad un gioco in scatola (Ponzi Scheme), sebbene i tavoli liberi scarseggiassero nel pomeriggio.Accanto alla piazza c'erano altre tre aree chiave: il teatro, che era fornitissimo di eventi e incontri, la zona del comune, con un sala dedicata alla conferenze e un paio di mostre, e la scuola materna, con un ampio stazio dedicato allee uno più ridotto al. Il palco proponeva continuamente eventi dedicati al cosplay e sopratutto alla musica, con carrellate di sigle storiche e qualche cosa di un po' più sperimentale. I dettagli li potete trovare sul sito della manifestazione , si nota come l'organizzazione abbia preso una strada virtuosa e alla fine è stata premiata da, direi una cifra più che soddisfacente. Rimane piuttosto piccola, l'area stand si visita comodamente in mezz'ora e in un paio di ore avrete visto l'intera manifestazione. Tuttavia sia la zona palco, sia gli eventi e le conferenze, erano un continuo di proposte senza stop. Ancora, Palmanova è davvero una bella cittadina fortificata, unica in Italia. E' attaccata a Aquileia e al mare, per cui il connubio mezza giornata in fiera e mezza al mare è davvero invitante, tanto che credo che lo ripeterò nel 2018.Tuttavia, per noi di AnimeClick, c'è da notare come. Ho avuto modo di parlare con gli organizzatori ed è stata chiara la loro intenzione di rimediare alla lacuna con la prossima edizione.