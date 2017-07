un posto dove l'off topic non esiste



Oltre a insultare i fansub, ora si permettono di ri encodare i nostri lavori, rimuovendo i crediti di chi ci ha lavorato!"

Queste le parole sulla pagina facebook



Warez è un termine in gergo informatico che indica materiale, prevalentemente software, distribuito in violazione al copyright che lo ricopre.



Questi siti si appropriano infatti di buona parte dei titoli in simulcast e latecast degli editori nostrani. Quelli distribuiti per intenderci su Yamato Animation come VVVVID come Crunchyroll.



Non contenti quindi si prendono pure i pochi titoli ormai lasciati dagli editori e che i fansub realizzano (nel neanche tanto tacito accordo di non fansubbare opere licenziate). Li prendono e non chiedono il permesso e, peggio ancora, tolgono ogni credito dei realizzatori originari con orrende bande bianche. (vedere sotto)

Alcuni di questi così ci lucrano pure con pop up e adfly o monetizzando in altre maniere. "Questo è furto, adesso avete veramente oltrepassato il limite!Oltre a insultare i fansub, ora si permettono di ri encodare i nostri lavori, rimuovendo i crediti di chi ci ha lavorato!"Queste le parole sulla pagina facebook Yaoi801Fansub dopo che per l'ennesima volta si sono trovate le proprie release sul sito/forum piuttosto famoso, i BAM, uno dei tanti del tipo WarezQuesti siti si appropriano infatti di buona parte dei titoli in simulcast e latecast degli editori nostrani. Quelli distribuiti per intenderci su Yamato Animation come VVVVID come Crunchyroll.Non contenti quindi si prendono pure i pochi titoli ormai lasciati dagli editori e che i fansub realizzano (nel neanche tanto tacito accordo di non fansubbare opere licenziate). Li prendono e non chiedono il permesso e, peggio ancora, tolgono ogni credito dei realizzatori originari con orrende bande bianche. (vedere sotto)Alcuni di questi così ci lucrano pure con pop up e adfly o monetizzando in altre maniere.





Voi che ne pensate? Vi mostro anche il video realizzato da Italo di Anime&Manga[ITA] che spiega cosa sta succedendo in questi giorni Per molti, anche per me, questo sistema è altamente dannoso per tutto il fandom anime e manga (già perchè ci sono le scan anche di tantissimi manga editi in Italia). Non solo finiranno per far smettere i pochi gruppi fansub di qualità rimasti ma creano un danno enorme agli editori diminuendo la possibilità di acquisizioni e di home video e di doppiaggi di anime da noi.Voi che ne pensate?

Cos'è l'? Mettiamola così è uno spazio completamente dedicato a voi, in cui potete discutere di tutto e di niente. Volete parlare delle notizie della settimana? Avete delle domanda che vi frullano in testa da un po? Volete chiedere pareri ad altri utenti? Beh ecco AgoraClick è il posto che fa per voi,Ovviamente ricordate che non siamo nel far west, quindi si applicheranno comunque le normali regole sulla moderazione (salvo quella sui commenti composti da sole immagini), ed in particolare, tanto per ribadire, non sono ammesse immagini di nudo, spoiler non debitamente segnalati (usate il tag spoiler), trolling o spamming, e, più in generale, se un po' di flame si può tollerare in questa sede, vede comunque di non esagerare troppo.Questo è tutto, ora la palla passa a voiOvviamente ricordate che non siamo nel far west, quindi si applicheranno comunque le normali regole sulla moderazione (salvo quella sui commenti composti da sole immagini), ed in particolare, tanto per ribadire, non sono ammesse immagini di nudo, spoiler non debitamente segnalati (usate il tag spoiler), trolling o spamming, e, più in generale, se un po' di flame si può tollerare in questa sede, vede comunque di non esagerare troppo.Questo è tutto, ora la palla passa a voi