Sigle di Apertura

Winter Bells - Opening 10 (Episodi 259~270)

Kaze no Lalala - Opening 12 (Episodi 306~332)

Growing of my heart - Opening 16 (Episodi 415~424)

Ichibyōgoto ni Love for you - Opening 23 (Episodi 505~514)

Revive - Opening 25 (Episodi 521~529)

SUMMER TIME GONE - Opening 29 (Episodi 583~601)

TRY AGAIN - Opening 35 (Episodi 681~695)

DYNAMITE - Opening 39 (Episodi 757~773)

Sigle di Chiusura

Secret of my heart - Closing 9 (Episodi 180~204)

Start in my life - Closing 11 (Episodi 219~232)

Always - Closing 12 (Episodi 233~247)

Shiroi Yuki - Closing 26 (Episodi 459~470)

Tomorrow is the last Time - Closing 36 (Episodi 588~601)

Your Best Friend - Closing 40 (Episodi 629~643)

Koi ni Koishite - Closing 43 (Episodi 667~686)

Muteki na Heart - Closing 48 (Episodi 750~762)

SAWAGE☆LIFE - Closing 52 (Episodi 827~842)

YESTERDAY LOVE - Closing 53 (Episodi 843~864)

Theme Song dei film

I fan lo sospettavano già, ma ora c'è la certezza di una confermarlo: è Mai Kuraki l'artista che ha cantato più sigle in assoluto per un'unica serie animata, e si tratta diEntrambi hanno festeggiato insieme il primato durante la cerimonia tenutasi lo scorso 25 luglio, dopo che la cantante ha realizzato ben 21 canzoni per la celebre serie tratta dal manga di Gosho Aoyama ; la richiesta di riconoscimento era stata sottoposta ad esame per valutazione lo scorso marzo, ed è stata appena approvata come da annuncio della Kuraki sul proprio blog personale, come possiamo vedere dalla foto sottostante.La prima canzone della Kuraki per Detective Conan risale all'anno 2000 ed è stata "Secret of my heart", utilizzata come nona sigla di chiusura; la più recente in ordine di tempo è invece la theme scelta per il 21° lungometraggio del franchise The Crimson Love Letter - Kara Kurenai no Love Letter uscito proprio nel 2017.La Kuraki ha iniziato la propria carriera da adolescente, e ha rivelato che da giovanissima sia lei che il fratello spendevano la paghetta per acquistare le riviste di Weekly Shōnen Sunday dove tuttora viene serializzato il manga di Detective Conan.Durante la cerimonia la Kuraki, cantautrice nonché produttrice discografica, si è detta felicissima per il conseguimento di un tale record, dal momento che lei per prima è una fan di lunga data del manga. Le disavventure del detective rimpicciolito da un misterioso farmaco l'hanno aiutata durante alcuni momenti non facili al liceo; per questa ragione spera con tutto il cuore di poter continuare a collaborare con una serie che le ha instillato così tanta forza.E non è finita: il 25 ottobre uscirà in Giappone l'album Mai Kuraki × Detective Conan COLLABORATION BEST 21 - Shinjitsu wa Itsumo Uta ni Aru! (Best 21 - La verità è sempre nelle canzoni), ovvero una raccolta di tutte le tracce realizzate dall'artista per Detective Conan.Stabilirà forse con l'occasione un nuovo record, stavolta di vendite di dischi?Potrete trovare l'elenco completo delle canzoni premiate con il riconoscimento ufficiale nella scheda dell'artista presente nel nostro sito > Mai Kuraki < oppure nel riepilogo sottostante: