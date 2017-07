Esattamente una settimana fa sul profilo Twitter ufficiale di Dragon Ball Super , venne istituito un concorso, valevole fino all'inizio dell'episodio 97 andato in onda Domenica 2 Luglio scorso, dove un tweet a scelta tra i partecipanti, si sarebbe aggiudicato un poster della nuova visual art dell'arco narrativo della Sopravvivenza Universale in Dragon Ball Super, poster che, solo a dargli una primissima occhiata, nasconde non pochi misteri..La visual art, vede Son Goku, di spalle, senza la parte superiore del suo storico doji arancione e con la parte bassa piena di strappi e il corpo pieno di lividi e colpi da battaglia.I capelli di Goku, apparentemente sono nel suo stadio normale, ma solamente come colorito dato che appaiono ritti in alto come nel momento che precede la trasformazione in Super Saiyan (qualunque esso sia).Allegato alla visual art, molto probabilmente disegnata dal chara design principale di Super, Tadayoshi Yamamuro , troviamo questa tagline, che vi riporto qui di seguito (tradotta dai ragazzi del Kanzenshuu): 神の御技ここに極まれり (letteralmente: "la tecnica divina ha rotto/superato ogni limite!).Qualche giorno dopo, è arrivata anche una prima risposta da Hiroyuki Sakurada , produttore di Dragon Ball Super che si è mostrato si vago ma comunque "speranzoso" riguardo un nuovo "Muro" che Goku abbatterà per fronteggiare i nuovi nemici durante il torneo multiversale:"Il sipario si alza finalmente sul "Torneo del Potere", dove si riuniscono i più forti guerrieri della storia di Dragon Ball ! Finalmente è la nuova visual art dell'arco della Sopravvivenza Universale è stata mostrata! Questa cerca di rappresentare Goku nel momento in cui si troverà a rompere nuovi muri per affrontare i nemici più forti in mezzo alla feroce battaglia che è il "Chikara no Tai Kai"! Che tipo di nemici formidabili lo aspettano?! Come li combatterà Goku? E quale nuovo muro si romperà? Non perdete Dragon Ball Super con la battaglia senza precedenti che si svolgerà nel "Torneo di Potere" !!"E' chiaro quindi che nuovi muri-limiti verranno oltrepassati ma, guardando nel dettaglio la visual art, mi sento di fare insieme a voi alcune riflessioni puramente personali e prendendo in esame quello che è difatto l'avversario principale di questo Torneo e fin dalla opening "Limit Break X Survivor" (anche la opening parla chiaramente di limiti da superare per sopravvivere, tra l'altro) ossia, Jiren, il formidabile membro dei Pride Troopers e di Universo 11.Fin dalla sua prima apparizione nell'episodio 96, dove è stato in grado di conoscere in anticipo e di manipolare i blocchi di marmo teleguidati dagli Hakaishin Liquir, Iwan e Arak, il primo particolare che balza agli occhi (gioco di parole non voluto) guardando l'alieno grigio, sono i suoi grandi e profondi occhioni neri, dal quale non trapela nessuna emozione!All'interno della Opening, nel momento che Jiren si lancia contro Goku, la camera si ferma sull'occhio sinistro di Jiren e anche nella nuova ending, Haruka dei Lacco Tower, possiamo vedere gli occhi di Jiren emanare un fascio di luce che fa passare l'azione al frame successivo.Durante l'episodio 97, l'assalto a Jiren da parte di un guerriero di Universo 2, è stato arrestato solo fissando l'occhio di Jiren che ha mostrato per un attimo un fascio di luce arancio (difficile però qui stabilire se non si trattasse di un riflesso delle esplosioni in corso sul ring).Ebbene in questa visual, Goku appare di spalle... qualcosa di originale nella storia di Dragon Ball... anche il fatto che Goku sembra rifiutare di guardare dritto nell'obiettivo e mantiene lo sguardo a terra..Goku poi è avvolto da delle fiammate che non ricordano da vicino nessuna tipologia di aura vista fino ad oggi e questo mi porta a formulare una primissima ipotesi, ossia, che la Visual Art ritragga Goku visto con gli OCCHI di Jiren... il fatto che Goku sia di spalle probabilmente potrebbe essere un ulteriore indizio sul fatto che dinanzi a lui possa trovarsi Jiren e risiedere nel fatto che molto proabilmente, per affrontarlo, Goku dovrà evitare il contatto diretto con la sua vista e arrivare a trovare "nuovi metodi" per affrontarlo (qui l'abbattimento di un nuovo muro auspicato da Sakurada ?).Io, personalmente, per quanto la opening dia un segnale importante su una nuova forma (parla esplicitamente di un "nuovo me" nel momento in cui Goku lascia esplodere l'aura rossa attorno a lui) continuo a mantenermi sul vago, pensando piu' ad una nuova tecnica o ad una nuova forma di potere e di potenziamento che Goku imparerà dallo stesso Jiren durante il combattimento...Non dimentichiamoci la risorsa più importante che da sempre rende Goku, unico, ossia, la capacità di imparare le mosse dell'avversario in fretta e alla prima vista... guardando i guerrieri di Universo 9, ne Goku ne Gohan riuscivano ad identificarne il KI, segno che il KI, è una prerogativa di Universo 6 e 7 e che in altri Universi, esistono altre forme di potere... Goku, potrebbe acquisire una nuova "conoscenza" in se stesso, un ulteriore potere sopito che potrebbe fargli fare un ulteriore salto in avanti...