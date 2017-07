Sakura Mamiya, una liceale in grado di vedere i fantasmi, e il misterioso Rinne Rokudo, un suo compagno di classe per metà umano e per metà Shinigami (una sorta di dio della morte) collaborano per aiutare le anime smarrite rimaste sulla Terra a trasmigrare e trovare finalmente la pace... Renge la Damashigami viene in possesso di una licenza da Shinigami trovata casualmente per strada e decide di falsificarla spacciandola per sua, con la speranza di riuscire a far colpo su Kain. Scoperta da Rinne, promette al ragazzo una ricompensa in cambio del suo silenzio, ma qualcun altro sospetta di lei...

Rumiko Takahashi Opera realizzata da:

Casa Editrice: Star Comics; Prezzo: € 4.30