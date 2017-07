Blu-Ray e DVD Anime La classifica in Giappone al 9/7/2017

dal 3 giugno al 9 luglio 2017

Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 9/07/2017

Nuova settimana e nuova classifica settimanale da, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimanaSettimana di "riposo" dopo un paio di periodo ricchi di uscite. C'è comunque movimento grazie all'uscita del nuovo film diche trova forza nel formato DVD. Segue, lo speciale sui cavalli diche ha vicinoIl nuovo box di Aikatsu Stars! precede Idolm@ster Cinderella Girls e Konosuba II che hanno ancora delle vendite residue.* Uscita che include un biglietto per un evento live o altri bonus speciali (nel caso di Granblue Fantasy un codice speciale da usare nel gioco)