dal 26 giugno al 2 luglio 2017

Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 2/07/2017

Nuova settimana e nuova classifica settimanale da, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimanaNuova classifica, ampiamente rinnovata e certamente non priva di spunti. Giunge il momento perdi andare in vetta alla classifica dopo le ottime prestazioni delle precedenti uscite sospinte anche dai codici speciali contenuti nelle edizioni home-video da usare poi nel gioco online. Il tutto nonostante la terza uscita abbia risultati inferiori alle precedenti. Segueche invece non ha più il bonus del ticket ma che rimane considerevolmente alto, dopodiché c'èin un buon terzo posto con l'aiuto di un ticket.Konosuba II e Jojo guidano gli inseguitori del podio in un blocco di titoli abbastanza solidi. Discrete vendite per le sexy demoniache di Seven Mortal Sins e per il prof. di Akashic Records. Va meno bene invece a World End (SukaSuka) e a Danmachi Gaiden: Sword Oratoria, piuttosto distante dai numeri della serie principale (colpa della famigerata Lefiya?)* Uscita che include un biglietto per un evento live o altri bonus speciali (nel caso di Granblue Fantasy un codice speciale da usare nel gioco)