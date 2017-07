Il fatto che per ragioni di profitto personale l'uomo è disposto molto spesso a rinunciare alla propria dignità ed al proprio orgoglio e a distruggere quanto di buono fatto in passato è un triste dato di fatto; non posso quindi dire di essere sorpreso quando capita, ma seccato sicuramente si. In questo modo, a mio avviso, non si danneggia soltanto il fascino di una storia o il livello di attrazione di un determinato manga ma la credibilità dell'intero movimento, che anche senza questi scempi è già visto con grande sospetto dalla critica occidentale.

"Corpse Party: Blood Covered", il primo capitolo di una storia che sarà rivisitata più e più volte dal suo autore, Makoto Kedouin, si era dimostrato un ottimo manga horror e personalmente l'avevo molto apprezzato; questo "Musume", invece, rappresenta l'esempio perfetto di come creare un "orrore di manga", partendo una trama di successo e violentandola fino alla nausea (del lettore ovviamente).

La storia comincia ancora all'interno dell'istituto Kisaragi dove Satoshi ed i suoi amici sono, come al solito, alle prese con i preparativi per il festival scolastico. Il cast, però, risulta parzialmente cambiato: il numero degli studenti scende da nove a sei e fra essi ci sono un paio di new entry. La "cattiva" resta sempre Sachiko che stavolta veste i panni di una bambina che, diversi anni prima, era morta lanciandosi nel vuoto da un corridoio della scuola. Senza fare alcun rituale i ragazzi vengono comunque trascinati all'interno del mondo parallelo che chi ha letto la prima versione di questo manga conosce ormai benissimo; il loro compito, stavolta, sarà quello di scoprire cosa si nasconde dietro lo stato suicidio della ragazzina e dargli così la pace.

Riproporre lo stesso schema proposto in "Blood Covered" cambiandone però le fondamenta poteva dimostrarsi un'idea interessante e per niente scontata: il nuovo intreccio narrativo proposto non è affatto male e la curiosità sulla sorte di ogni singolo componente del gruppo è la stessa già provata in precedenza. A questo va aggiunto il nuovo assetto grafico, con disegni davvero belli da vedere e che non generano più confusione nell'identificazione dei vari personaggi come, invece, accadeva in "Blood Covered".

Peccato che su queste basi più che creare un nuovo horror di primissimo piano si è scelto di virare sul cattivo gusto con tette e mutandine presenti quasi in ogni tavola (e a fine capitolo addirittura una vignetta descrittiva delle loro caratteristiche!) ed allusioni sessuali di bassissima lega. Non è un caso che uno dei pochi elementi confermati pure in questo "Musume" sia la fastidiosissima pipì di Yuka, dato che si trattava di un elemento che poteva essere potenziato e sfruttato in modo più che volgare. Tutto questo materiale da "maiali senza speranza" infesta il manga più degli spettri e dei fantasmi e finisce per rendere irrilevante il lavoro svolto nella costruzione della storia che, anzi, finisce per degenerare a sua volta in soluzioni improbabili e stomachevoli.

Sinceramente non so a chi possa piacere questa roba ma, a quanto pare, un suo pubblico deve avercelo; e, come detto all'inizio, di fronte al profitto non c'è decenza che tenga.