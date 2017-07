In collaborazione con Thymeka

Ciao a tutti amici di AnimeClick!Il mio nome è Claudio Coco ma da alcuni anni a questa parte capita di sentirmi chiamareo almeno ci provano sbagliando la pronuncia e la cosa mi diverte parecchio, è libera interpretazione!Nella vita sono un giovane consulente informatico di 22 anni ma fin da bambino sono un irrefrenabile curioso di tutto ciò che è Musica. Posso dire di essere cresciuto a pane, Anime e Pianoforte.La passione per la musica è cresciuta di pari passo con l'amore per gli Anime e tralasciando gli intoccabili della mia infanzia (Dragon Ball, Naruto, Pokemon), Il mio preferito è Death Note mentre il mio manga preferito è Vampire Knight.Vampire Knight inoltre è l'anime che mi ha dato l'input per creare questo format. Le animazioni, i dialoghi e le musiche.. un insieme di emozioni che mi ha fatto amare questo genere e che mi ha presentato questa "Arte per pochi". Spesso sottovalutata, sminuita, non capita o perfino presa in giro.Non avendo amici che condividevano la mia stessa passione è stato molto difficile ingranare la marcia.Da un pianista ci si aspetta di sentire cose come Moonlight Sonata di Beethoven o Toccata e fuga di Bach e non "Oshiete oshiete yo sono shikumi wo".Attenzione, sono capace di fare sia le prime due che Unravel di Tokyo Ghoul ma se mi chiedi di scegliere, la scelta per me è scontata!Ve lo immaginate: Papà! Mamma! Guardate che ho imparato oggi! E parte il "Seid ihr das Essen? Nein, wir sind der Jäger!" (Guren no yumiya- Shingeki No Kyojin).Quando ho creato il personaggio " Ckers Anime Piano Cover " in giorno 17 Dicembre 2015 non pensavo di crescere così tanto a livello personale.Non pensavo che quello che facevo poteva essere così apprezzato, per assurdo le pagine dedicate agli anime in Italia, e non, scaricavano i miei video e li pubblicavano nelle proprie bacheche (Inizialmente senza nemmeno menzionare l'autore del video ma a me poco importava perchè vedere quei complimenti e quei numeri mi davano una soddisfazione immensa).In seguito però i numeri continuavano a crescere, e io non ho potuto fare a meno di mettermi in gioco e provare a farmi conoscere in questo settore.Con oltre 2 anni alle spalle di sfornare video, avere avuto la possibilità di presentarsi su questa piattaforma è un traguardo che mi rende orgoglioso, grazie infinite.Il canale nasceva con l'intento di aiutare chi come me, ha avuto la testardaggine e la pazienza di voler imparare uno strumento musicale per conto proprio, e mettere in condizione gli aspiranti musicisti alle prime armi di poter eseguire i brani a tema anime che preferivano.Tuttavia grazie a questo progetto ho conosciuto un mondo, ho avuto modo di addentrarmi nella community Anime Italiana e fare la conoscenza delle persone meravigliose che ne fanno parte.Cosplayer, Illustratori, Recensori, FunDubber, Musicisti, Cantanti.."Ckers" mi ha dato la possibilità di essere me stesso e trovare tanti amici, perchè di questo si parla.E adesso eccomi qui, in una delle piattaforme Anime più importanti in Italia.il Viaggio continua e sogno un giorno di esibirmi davanti ad un pubblico di appassionati al mondo Anime&Games.