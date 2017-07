I vampiri vivono indisturbati in mezzo agli umani, ma la loro esistenza non è dominio pubblico, poiché il loro aspetto è in tutto e per tutto simile a quello delle persone normali. Non hanno bisogno di bere sangue, ma quando bramano qualcosa o si arrabbiano, possono diventare mostri incontrollabili. Tsukasa, una normale studentessa universitaria, un giorno viene attaccata da un vampiro fuori controllo e salvata dal mezzo vampiro Anzai. Anzai è membro di un organizzazione segreta specializzata nel contrasto dei crimini perpetrati dai vampiri nella città d Tokyo. Dopo questo episodio Anzai, non riesce staccarsi da Tsukasa e continua a vegliare su di lei. Tra i due nasce uno stretto legame che mette a dura prova il mezzosangue, il quale aveva giurato a se stesso di non bere mai sangue umano…







Il 13 luglio, dal sito ufficiale di Devils' Line manga seinen horror di Ryou Hanada , è trapelata la notizia di un adattamento in anime ; mentre la notizia sarebbe dovuta apparire in anteprima sull’edizione di settembre del magazine Monthly Morning Two, la cui uscita è prevista per il prossimo 22 luglio. in attesa di maggiori dettagli vi lasciamo alla trama e a qualche immagine.Il manga , dark fantasy, è stato lanciato da Ryou Hanada nel 2013 proprio su Monthly Morning Two epubblicherà il X volume il 21 luglio.