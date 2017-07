Ultimo

Secondo e ultimo volume del manga che ha ispirato la mitica serie animata, arricchito anche questo da studi dei personaggi e da una lunga intervista a uno dei primi collaboratori e registi dello studio Tatsunoko! Go lancia una nuova sfida al misterioso pilota mascherato (del quale in questo numero scopriremo l'identità!), e finisce poi per dare la caccia a terroristi internazionali e per scoprire tesori nascosti nelle terre degli Inca! Il tutto, naturalmente, sempre al volante della leggendaria Mach Go, con i suoi marchingegni geniali e che solo lui, con la sua maestria, può portare sull'Olimpo delle corse!

Tatsuo Yoshida Opera realizzata da:

Casa Editrice: JPOP; Prezzo: € 15.00