Ecco la traduzione:

7-8 anni

festeggia quest'anno i suoi venti anni di pubblicazione, non sembra però essere vicina la sua fine tanto che molti fan, giapponesi e non, hanno ipotizzato che in realtà possa non finire mai!Recentemente però Oda ha confermato ai suoi fan, tramite un messaggio, che il manga finirà prima o poi." Ebbene, mi chiedo quanti anni abbia la persona che sta leggendo questo messaggio? Vent'anni fa eri già nato? Luffy allora aveva 17 anni ed ora, vent'anni dopo.... ne ha ancora 19. Lo sapevi che il cappello di paglia è stato dato a Luffy da una persona in particolare?""All'inizio della sua avventura Luffy si è avventurato per i mari da solo, senza compagni. In One Piece ci sono molti flashback, ma ne ho uno anche io. Quando ho iniziato a lavorare a quest'opera mi chiedevo se mai i lettori più giovani sarebbero arrivati a considerare i personaggi come dei loro amici d'infanzia.""Un giorno, anche le avventure di Luffy e dei suoi compagni finiranno. Sarei molto felice se tu continuassi quest'avventura con loro, fino a quel momento. Grazie per questi vent'anni, e ti chiedo di supportarmi ancora un po'"Precedentemente l'editore di Oda aveva confermato che l'autore aveva già pianificato come far terminare il manga, e che ci sarebbero voluti ancora. Oda è conosciuto nell'ambiente per essere un gran lavoratore e per questo quel "un po'" potrebbe star a significare un lavoro più lungo di quel che possa lasciar intendere.