Splatoon: web anime in arrivo per lo sparatutto Nintendo

al lavoro anche sull'anime tratto da questo fumetto.

La celebre rivista videoludicapubblica ormai da qualche anno una serie manga basata su Splatoon , il videogioco di genere sparatutto in terza persona, sviluppato e pubblicato daper. Il supporto a questo titolo evidentemente è totale ed è notizia di ieri che l'editore dello stesso magazine ha annunciato di essereAl momento non ci sono purtroppo dettagli in merito, si sa solo che la l'anime partirà il 12 agosto e sarà trasmesso esclusivamente online sul canale YouTube di CoroCoro . Non si sa se sarà prodotto un solo episodio o se verrà data continuità con una serie web.Si sa però che questo anime debutterà tre settimane dopo l’uscita disu, prevista per questo venerdì