Nella cornice delle celebrazioni per il, è nata unatra il settimanale della casa editrice Shueisha e la casa automobilistica nipponica. L’auto celebrativa è una Honda Fit, ed è stata esposta al centro commerciale Roppongi Hills, tutta ricoperta di illustrazioni dedicate ai più celebri manga pubblicati sulla rivista, dal 6 al 9 luglio. Ma non temete, dato il grande successo, l’evento sarà riproposto dal 15 luglio al 27 agosto al Hills Cafe, all’interno dello stesso centro commerciale!Che ne pensate del risultato?Sfilano sulla carrozzeria: Naruto sul retro Hunter x Hunter sulla parte frontale dell’autoGli avventori del centro commerciale, si sono messi in fila per provare l’auto che era oltretutto dotata di una esperienza di guida virtuale, il gioco durante la “guida” faceva scorrere davanti agli occhi dei piloti artwork di un manga di Shonen Jump, selezionabile tra 15 opzioni diverse.Erano state allestite anche varie postazioni fotografiche, dotate di pannelli illustrati, dove i fan potevano farsi delle foto con i propri eroi preferiti.