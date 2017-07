I membri delle Pretty Cure si dirigono in Francia per una gara di cucina. Mentre sono in Francia, Ciel si trova impossibilitata a trasformarsi e inoltre i suoi dolci vengono male. Durante la competizione anche le strade diventano dei dolci.

Laha svelato il trailer del film tratto dall'anime Kirakira Precure a la Mode la cui premiere si terrà il 28 ottobre in Giappone:Il poster che potete vedere appena sotto, mostra i nuovi personaggi Cure Parfait, doppiata da Inori Minase , e il misterioso chef Jean-Pierre Zylberstein.Il film sarà affiancato dal cortometraggio Petit ☆ Dream Stars! Let's La Cooking Showtime! . Quest'ultimo si concentrerà sulle fate Pekorin, Mofurun, Puff e Aroma che su sfidano in cucina.I biglietti dello spettacolo sono già disponibili all'acquisto e chiunque li comprerà riceverà uno dei due dolci animaletti che accompagnano le Cure Parfait: Memoire Mille-Feuille e Kirarin Cookie.Il franchise anime, arrivato alla sua quattordicesima serie, l'ultima delle quali è stata rilasciata lo scorso 5 febbraio su ABC TV Asahi oltre che sulle loro affiliate. Le protagoniste lavorano in un negozio di dolci che devono proteggere da fate cattive.Nagayoshi Magazine della casa editriceha lanciato sempre a febbraio un manga omonimo e Futago Kamikita Dokidoki! Precure ) ha disegnato la serie basandosi sul concept originale di Izumi Todo (pseudonimo che comprende tutto il personale della).La precedente serie, Mahō Tsukai Precure! è stata rilasciata nel febbraio 2016, mentre il film ad essa collegato, Eiga Mahō Tsukai Precure! Kiseki no Henshin! Cure Mofurun! , è uscito nel mese di ottobre in Giappone.Le serie uscita a cavallo tra 2012 e 2013 è disponibile sucon il nome di Glitter Force.