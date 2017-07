Ultimo

In un mondo dominato da bestie mostruose, l’umanità ha sviluppato straordinari strumenti e sofisticate tecniche di cattura, aprendo le porte all’era della Grande Caccia: un’attività che, da meramente difensiva, si è fatta via via più produttiva, tanto da offrire lavoro a chiunque lo desideri. Ma c’è qualcuno che si ostina ad andare controcorrente e che ambisce a essere... un NEET?! In seguito alla morte della madre, il nostro NEET decide di dare una svolta alla sua vita: armatosi di coraggio, comincia gli addestramenti per diventare un Bringer! Trascorso un anno, fa ritorno ad Aselan per sostenere gli esami di qualifica...

Nikiichi Tobita Opera realizzata da:

Casa Editrice: Star Comics; Prezzo: € 4.90