In Naruto molti personaggi possono scatenare l'odio del lettore, ma tra tutti Sakura Haruno è decisamente la più odiata. Sin dal suo debutto e, nonostante faccia parte del team dei protagonista, i lettori hanno sempre sperato nella sua cancellazione.(Da qui possono esserci SPOILER sulla serie anime/manga)Tale antipatia non è passata inosservata neanche allo stesso mangaka Kishimoto che ha specificatamente detto di essere parecchio confuso a riguardo.In una intervista del 2014, infatti, rilasciata poco prima dell'uscita di The Last: Naruto The Movie , alla domanda su Sakura il mangaka rispose: " ho cercato di creare il personaggio nella maniera più realistica possibile". Non si spiegava quindi come anche alcune fan avessero così tanta antipatia nei confronti della ninja e proprio questo fatto ha spinto l'autore ad evolvere il tanto amato Team 7 ed a far partire in allenamento Naruto Nonostante tutto Sakura rappresenta un personaggio molto umano nel manga. Reagisce alle difficoltà e all'abbandono dell'amato Sasuke ; pur non avendo grandi capacità si allena molto per migliorare e poter combattere fianco a fianco con i suoi due compagni di Team, Naruto e Sasuke, che sono i due personaggi più potenti dell'opera. Per questo anche un personaggio come Sakura meriterebbe maggior fiducia