L'autore di Fairy Tail Hiro Mashima ha annunciato, con un tweet in inglese , che l'anime tratto dal suo manga riprenderà nel 2018 e costituirà la "stagione finale" per l'adattamento animato. La stagione in arrivo sarà quindi la terza dopo quelle iniziate nel 2009 nel 2014 . L'annuncio della ripartenza dell'anime arriva in parallelo con la conclusione del manga, con l'ultimo capitolo, il 545, previsto per il 26 luglio Ricordiamo che la prima stagione è stata trasmessa doppiata in italiano sufino alla brusca interruzione alla puntata 149.