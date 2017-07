AMV, cosa sono? "Gli Anime Music Video (AMV) sono filmati di breve durata, di carattere amatoriale, costituiti da una musica montata su immagini e video tratti da anime. Attraverso il video editing l'autore del filmato combina il video con un brano musicale di sua scelta, al fine di creare un vero e proprio videoclip".

A cura di Mitsuki della pagina Facebook Tomodachi

Primo amv

Secondo amv

Terzo amv

Quarto amv

Quinto amv

Questo è quanto ci dice wikipedia . Noi, da grandi amanti della musica, siamo finalmente riusciti a lanciare un nuovo appuntamento mensile tutto dedicato a questa forma di "amore" per la musica e l'animazione giapponese!Arriva il mese dicon una bella ondata di calore e nuove serie anime di questa stagione che ho deciso di inserire all'interno della top 5 di questo mese. Più che sorprendervi questa rubrica del mese spero possa aiutarvi ad individuare tante nuove serie che possano piacervi e, logicamente, trovare degli amv che stuzzichino il vostro interesse.Cominciamo belli danzanti..un amv di una nuova serie che aspettavo da tanto " Ballroom e Youkoso ". Nuova serie sportiva; ne abbiamo viste tantissime...sul ciclismo, nuoto, pallavolo, calcio, ginnastica ritmica, pattinaggio sul ghiaccio...e non poteva mancare una sul ballo da sala! Poi, per me che ho ballato per 2 anni e mezzo...mi è bastata una puntata per innamorarmi della serie e dell'amv.Nel montaggio non si presenta nulla di complesso e sono state utilizzate molte scene della prima puntata. Il tutto è contornato dalla base "Machineheart - Shelter" che ho trovato davvero azzeccatissima per scandire i tempi e i passi del video.E, passo di danza per passo di danza, siamo giunti al secondo video..di cosa parla? anche questo monotematico ed ha come protagonista l'anime: Kakegurui . Anche questo genere..potrebbe essere definito "sportivo"?! Secondo me si..abbiamo grinta, gioco..tanto gioco, avversari e chi più ne ha ne metta.Abbiamo anche personaggi ben definiti e descritti e anche un'ambientazione psicologica e un poco drammatica che, sempre secondo il mio gusto ricorda Prison school ..una di quelle uscite che andava vista. Anche in questo caso non ci sono montaggi estremi ma, penso meritasse una piccola possibilità.Non poteva mancare anche il video romantico del mese..il podio se lo aggiudica.. Koi to uso ! Anche questa rappresenta una di quelle uscite desiderate e attese da tantissimi che sembra promettere bene per via della trama dall'inizio originale e lo stile molto delicato dell'animazione (anche se gli occhioni dei personaggi sono davvero grandissimi e limpidi..cavoli si sono superati!).Tutto fa presagire sviluppi anche un poco tristi ma siamo solo agli inizi e quindi..chi può dirlo! Riuscirà il nostro protagonista a tenersi stretto il filo del destino che lo lega alla sua innamorata o verrà spezzato dai vincoli e pregiudizi della società?!Volevo postare qualcosa di diverso dal solito e cercavo anche qualcosa di "classico". L'amv sembra costruito basandosi sulla "mitologia"..abebiamo una grande orchestra diretta da Chiaki di Nodame Cantabile . La costruzione secondo me del video sembra rappresentare quasi un'opera lirica con vera e propria orchestra e scene di un'opera quasi barocca con tema la mitologia greca. In realtà l'intreccio è stato creato proprio grazie all'anime Nodame cantabile e Aoi Bungaku Series affiancati dalla base musicale "Two Steps From Hell - Clock Tower Parade".Ultimo amv...ammetto che per questa scelta ho pensato molto... cercavo qualcosa di conclusivo per questa top 5 e di delicato allo stesso tempo, di "giapponese al 100%", con un mix di tanti anime, con scenari splendidi e con serie conosciutissime e considerate quasi dei must...ed è uscito questo...dite che corrisponde?! ..Detto questo concludo anche questo mese la nostra rubrica! Vi aspetto ad agosto e aspetto tanti vostri commenti e consigli sulle prossime uscite. Grazie a voi che ci seguite, al sito di Animeclick e vi aspetto come sempre qui e sulla mia pagina Tomodachi! Un bacione e a presto!!!! Buon bagno! Vostra Miki-chan! ;)