Anime per Alice or Alice e Dia Horizon: attrazione per le gemelle e fantasy per la libertà





Seguiremo la vita quotidiana di due sorelle gemelle che portano entrambe il nome Alice e del loro fratello “lievemente” attratto da loro.





Le scritte in sovraimpressione e i dialoghi ci danno un abbozzo di trama:



Lei: "Cosa c’è oltre l’ orizzonte più lontano?"

Testo: L’ultimo mare... Morte… Speranza… Libertà...

Lui: "La ragazza che dalla nascita porta con se il segreto più lontano.

Alla ragazza non è permesso sognare e vivere liberamente."

Lei: "La parola libertà era solo un’aspirazione irrealizzabile.

Era stata costretta a vivere in un mondo sigillato ed angusto.

Non le era nemmeno concesso di scegliere se vivere o morire, la scelta era in mano altrui."

Lui: "Così ho pensato, se è solo questa la desolante prospettiva, che ci lascia dio...

Lei: .., allora voglio condividere la morte con te e con nessun’altro”

Lui: “Voglio donare metà della mia vita a lei, anche se ciò significa condividere la morte”

Lei: “Ecco perché camminerò con te, andremo oltre quell’orizzonte”

Lui e Lei: "Dia Horizo! Ci siamo incontrati e abbiamo condiviso due vite ed una morte!".

Anime News Network 2 Yosuke Matsuda, presidente nonché amministratore delegato dalla Square Enix , ha descritto il progetto come “un nuovo esperimento, un lavoro ambizioso”; i buoni intenti sono confermati anche dal regista Keiji Honda che descrive la storia come “straziante e ricolma di fremiti” tipici dell’adolescenza.Anime News Network 1

L’edizione di settembre del magazine Comic Cune annuncia la trasposizione in serie anime per la TV del manga seinen a strisce(Alice or Alice - The Brother With a Sister Complex and His Twin Sisters, letteralmente Alice oppure Alice – Il fratello affetto da Siscon e le due sorelle gemelle) di Riko Korie Riko Korie ha iniziato l’ opera nel 2013 con un one-shot sulla rivista Comic Alive, e dato il successo riscosso, lane ha disposto la serializzazione nel corso dello stesso anno. poi nel 2015 il manga si è trasferito sul magazine Comic Cune, attualmente è in corso e conta 2 volumi, l’ultimo dei quali di luglio 2016. Korie cura anche le illustrazione della light novel Unlimited Fafnir (Jūō Mujin no Fafnir) di Tsukasa; la LN è stata adattata in una serie anime nel 2015.Invece la Square Enix ha annunciato un nuovo anime originale intitolato Dia Horizon . Si tratterà di un ampio progetto crossmediale, la cui prima parte consisterà proprio in questa serie anime per la TV, al debutto il prossimo ottobre. Per ingannare l’attesa ecco il primo video promozionale: