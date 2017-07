In concomitanza con l'uscita del capitolo 119 di One-Punch Man , pubblicato dasul sito Tonari no Young Jump, è stato annunciato che il celebre manga di ONE e Yuusuke Murata ha raggiunto la tiratura complessiva di ben, aggiungendo quindi un ulteriore milione rispetto allo scorso 30 marzo, giorno in cui la tiratura arrivò a 12 milioni di copie La versione di Murata adatta il web manga originale di ONE, e il volume 14 del primo sarà pubblicato dail prossimo 4 agosto. In Italia, il manga è pubblicato daIl manga è stato adattato in anime nel 2015, diffuso in simulcast per l'Italia daed edito in home video da. È stata inoltre annunciato l' avvio della produzione di una seconda stagione.