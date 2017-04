L'uscita di Young Jump del 30 marzo ha annunciato che l'opera di ONE e Yuusuke Murata ha attualmente in stampa più di 12 milioni di copie.La serie di Murata è l'adattamento del web manga di ONE , dall'omonimo titolo. La serie si trova online sul sito Tonari no Young Jump della Shueisha . Il 13 volume è uscito in Giappone il 4 aprile (in Italia edito da Panini Comics ).La prima stagione anime di One Punch Man è andata in onda in Giappone da ottobre a dicembre 2015 ( Madhouse Shingo Natsume alla regia) e si sta lavorando alla seconda stagione.La serie anime è stata trasmessa in simulcast nel corso della trasmissione giapponese attraverso i canali di(ove è disponibile anche in versione doppiata) e. Nel frattempo la serie è divenuta disponibile anche su. Dynit ne cura anche l'edizione home-video.