Next Stop Live Action: Saiki PsiNan, Hikaru Utada canta per Destiny Kamakura

Saiki Kusuo no Psi Nan - commedia, scolastico, soprannaturale, superpoteri - film (21 ottobre 2017) commedia, scolastico, soprannaturale, superpoteri - film (21 ottobre 2017)

Trailer con theme song "Koi, Hajikemashita"

La storia narra le vicende dello studente delle superiori Kusuo Saiki, che ha l'abilità di usare una vasta gamma di superpoteri, tra cui telepatia e telecinesi. Questo potrebbe sembrare fantastico, ma per Kusuo quei superpoteri non sono tutta questa gran cosa. Lui cerca di vivere una vita normale, nonostante queste sue fastidiose abilità.

Trailer 2

Masakazu Isshiki è uno scrittore di libri di genere mistery; vive con la moglie Akiko a Kamakura, e lì incontrano una stranezza dopo l'altra... bizzarri incidenti, creature come i kappa, sino ad arrivare alle divinità della povertà?!

The Scythian Lamb (Hitsuji no Ki) - thriller, psicologico, omicidi - film (3 febbraio 2018) - thriller, psicologico, omicidi - film (3 febbraio 2018)

Teaser Trailer

Una prospera cittadina portuale del Giappone viene usata dal governo come luogo di esilio di ex criminali che hanno finito di scontare la loro pena; tra di essi ci sono sei ex detenuti che hanno commesso crimini particolarmente efferati. I comuni cittadini sono tenuti all'oscuro di tutto, con l'eccezione del sindaco e di due funzionari che vengono messi a conoscenza di questo progetto. La tranquilla cittadina potrà quindi considerarsi un luogo sicuro?

Full Trailer

Nino è una ragazzina innamorata segretamente del suo amico Momo e quando sembra sul punto di non riuscire più a nascondere i suoi sentimenti, egli si trasferisce lontano. Nino è disperata ma a consolarla ci pensa un misterioso bambino che compone musica. Prima di separarsi i due si scambiano una promessa: "Se avrai voglia di gridare, canta la mia melodia, riconoscerò sicuramente la tua voce e ti troverò". Passano gli anni e Momo s'imbatte in un ragazzo che dice di essere un compositore...

Ayame-kun no Nonbiri Nikushoku Nisshi (Ayame-kun's Easygoing Diary Days) - commedia romantica, slice-of-life, gelosie - film (7 ottobre) Ayame-kun's Easygoing Diary Days) - commedia romantica, slice-of-life, gelosie - film (7 ottobre)

Full Trailer

Ayame è ricercatore in un laboratorio del dipartimento di biologia dell'università T; è anche un "rientrato", ovvero uno di coloro che ha vissuto all'estero per un periodo e ora è rientrato in Giappone. Fa le cose al suo ritmo, ed è un otaku dei dinosauri; Tsubaki è la sua senpai, appassionata studiosa degli scheletri di uccelli e dinosauri. La storia segue lo sviluppo della loro poco ordinaria storia d'amore.

Teaser Trailer



Sequel ambientato dopo la terza serie del drama omonimo. Un'equipe di giovani medici di un ospedale universitario si trova a doversi misurare con le prime difficoltà del lavoro che hanno scelto e con tanti insuccessi legati all'inesperienza. Dieci anni dopo, ognuno ha preso strade separate sia a livello professionale che personale e privato. Aizawa si è dedicato alla chirurgia, Megumi sta ancora faticando come leader dei medici di volo mentre Mihoko è diventata ginecologa; Haruka è un'infermiera di volo estremamente competente, Fujikawa si è specializzato in ortopedia. Uno spaccato alternativo dell'aria che si respira all'interno di un ospedale.

Wagahai no Heya de Aru - vita universitaria, slice-of-life - drama (ottobre 2017) Teaser Trailer

Tetsuro Kagiyama è uno studente che vive da solo in un appartamento studio. Lì cerca di risolvere problemi quotidiani quali il liberarsi della polvere e garantire il buon funzionamento dell'impianto di condizionamento. Juyo Sankounin Tantei - poliziesco, commedia, idol - drama (ottobre 2017) Teaser Trailer Kei Maneki è un modello, ma sfortunatamente capita sovente che nei luoghi che frequenta per lavoro avvengano degli omicidi, e lui ne diventa così importante testimone. Per cercare di smarcarsi e ripulire il proprio nome, chiama a raccolta gli amici e colleghi modelli Itsuki Suo e Toma Shimon per risolvere i casi.



Con la stagione autunnale in arrivo, eccoci a fare un po' di ordine, raccogliendo di seguito i trailer usciti negli scorsi giorni, anche relativi ai film che presto giungeranno nei cinema giapponesi.Dal Twitter ufficiale del film tratto dal manga di Shuuichi Asou udiamo un nuovo trailer con in sottofondo la theme del duo musicale Yuzu: "Koi, Hajikemashita", ovvero "l'amore, esploso". Masato Sakai interpreta Masakazu Isshiki, mentre Mitsuki Takahata è Akiko Isshiki.E' stato inoltre confermato che sarà la celebre artista Hikaru Utada ad occuparsi della theme song del film, "Anata" (Tu), da lei creata appositamente per il film dopo aver letto il manga originale e la trama del film. Si tratta del primo contributo musicale ad un lungometraggio per la Utada dai tempi di "Sakura Nagashi" per Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo del 2012.Il manga originale Hitsuji no Ki di Tatsuhiko Yamagami e Mikio Igarashi era stato candidato per ben due volte all'annuale Tezuka Osamu Cultural Prize.Dopo il successo della terza stagione drama, è stato prontamente annunciato l'arrivo, per il 2018, anche di un film dedicato alla popolare serie medica: