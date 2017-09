la ragazza deve preoccuparsi o queste ossessioni sono tutto sommato nella norma

L’amore nell’era digitale. Amore che può essere vissuto tramite chat, tramite schermo… o tramite, be', anime?L’amore per le waifu ormai è diventata qualcosa molto comune nel nostro amato fandom, tra il serio e il faceto urliamo il nostro amore per una ragazza 2D che esiste solo tra le pagine di un manga. Ultimamente anche noi staffer abbiamo palesato il nostro amore.Non sorprende sicuramente sapere che c’è chi prende questo amore in modo decisamente eccessivo.Sul noto sito, una ragazza ha chiesto aiuto agli altri utenti perché il suo fidanzato è completamente ossessionato da Mio Akiyama di K-ON! La povera ragazza teme che questo “terzo incomodo” possa danneggiare la loro relazione.Esagera o no? Esaminiamo la questione.“Innanzitutto ho notato che lei era presente nello sfondo del suo cellulare, la cosa non mi dava fastidio, a lui piacciono gli anime, capirai che problema, ma successivamente ho scoperto che aveva sempre più roba con la ragazza del disegno. Lo sfondo del cellulare consiste in lei e le sue amiche, di lei ha quattro figures di 15 centimetri circa, poster di lei vestita in bikini e di lei con le amiche.Gli ho chiesto di dirmi di lei perché mi sembrava troppo strano che non me ne avesse mai parlato (…). Allora ho provato a scherzare dicendogli che perlomeno finché non avesse un cuscino con le sue sembianze sarebbe andato tutto bene, allora lui ridendo mi ha risposto che sarebbe stato davvero strano se avesse qualcosa di simile.Una settimana fa ho dormito a casa sua e lui credo abbia dimenticato di modificare la sveglia, dato che a svegliarmi è stata una voce femminile giapponese nonostante non capissi cosa stesse dicendo. Lui velocemente ha spento e ha detto di aver selezionato il file sbagliato. Ma ero troppo sospettosa allora ho controllato chi doppiasse quella ragazza ed al 90% sono sicura che fosse la stessa voce, quindi questa ragazza apparentemente lo sveglia ogni mattina.Ho cercato il suo nome nel suo computer e ho scoperto che ha un’intera cartella dedicata a lei: foto, disegni, alcuni spinti altri no, oltre fumetti molto spinti. Ad occhio e croce credo abbia oltre mille immagini di lei”.Quindi, cosa ne pensate,? Sbizzarritevi ma con rispetto di chi non la pensa come voi