Kenja no Mago racconta la storia di Shin che viene adottato da bambino da un celebre e potente saggio che lo alleva e gli fa acquisire dei poteri tenendolo, però, lontano dal resto del mondo. Quando Shin all’età di 15 anni si prepara per iniziare gli studi nella famosa accademia magica di Alsheid Kingdom, il saggio si accorge di non avergli insegnato il buon senso e il saper stare in società. Da ciò ne derivano conseguenze comiche e il divertimento è garantito.

Kadokawa ha diffuso un video promozionale lo scorso venerdì che annuncia l’della light novel Kenja no Mago (The Wise Grandson) scritto da Tsuyoshi Yoshioka e illustrato da Seiji Kikuchi Purtroppo il video non ha rivelato molti dettagli e ancora non è dato sapere se si tratterà di una serie televisiva, un film, un OVA o addirittura un ONA. Sembra che dovremo aspettare per saperne di più nei prossimi giorni.Kadokawa ha iniziato la pubblicazione della light novel a partire da luglio del 2015 con il primo volume; il settimo si attende per il 30 settembre 2017. Shunsuke Ogata ha invece curato l’adattamento del manga e la serializzazione della storia è ancora in corso sul sito Young Ace Up di Kadokawa da marzo 2016 e il quinto volume apparirà il 24 ottobre.