Chi saprebbe riassumere l''intera storia di un franchising tale in un solo minuto? Beh, ecco un video che si lancia nell'incredibile impresa di riassumere l'opera di Hiromu Arakawa Il video è stato realizzato combinando la serie anime originale, il manga e il nuovo live action Nel video è stato dato ampio spazio al live action, e si possono scorgere anche nuove scene.E, nel caso ve lo foste perso, ecco il trailer sottotitolato in inglese:Il nuovo adattamento dell'opera di Arakawa, girato in parte anche in Italia , ci porterà nuovamente alla scoperta delle avventure dei fratelli Edward Alphonse Elric!A Tokyo inoltre è frattanto partita la "Fullmetal Alchemist Art Exhibition", una speciale esposizione delle tavole del manga, dei costumi del film e molto altro ancora: qui vediamo una foto scattata all'inaugurazione, in cui erano presenti gli attori Kanata "Envy" Hongo Tsubasa "Winry" Honda . La mangaka Arakawa è invece apparsa in un video.In attesa dell'uscita del live, programmata per il 1 dicembre, ricordiamo che uscirà uno speciale manga ad opera di Hiromu Arakawa e sarà donato in omaggio a tutti coloro che si recheranno al cinema in Giappone a vedere il film.Che ve ne pare del video? Secondo voi sono riusciti nell'intento?