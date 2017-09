Dopo l'annuncio, nei mesi scorsi, che Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works e la seconda stagione deavrebbero beneficiato di un doppiaggio in italiano, in molti si stavano chiedendo quando sarebbe iniziata la pubblicazione sudegli episodi doppiati, considerato anche l'arrivo delle rispettive edizioni home video a partire da novembre.Ebbene, nella giornata di ieri, nelle schede didei due anime è stata aggiunta una sezione dedicata agli episodi in italiano, dove è possibile leggere che la pubblicazione degli stessi avrà inizio a partire da, proseguendo presumibilmente al ritmo di un episodio a settimana.