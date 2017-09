Liz to Aoitori

Liz und ein Blauer Vogel

Chi si ricorda la serie animata(Mēterurinku no Aoi Tori: Chiruchiru Michiru no Bōken Ryokō?), letteralmente "L'uccellino azzurro di Maeterlinck: Il viaggio avventuroso di Tyltyl e Mytyl", un anime giapponese del 1980 diretto da Hiroshi Sasagawa e basato sul racconto omonimo dello scrittore e Premio Nobel belgaLa storia narrava le avventure di Tytyl e Mytyl, fratello e sorella, nella loro ricerca del mitico uccellino azzurro della felicità in un mondo fantastico.Nel 2018 saranno passati 110 anni dall'opera di Maurice Maeterlinck e a festeggiarla ci penserà addirittura la Kyoto Animation con un film nuovo di zecca che uscirà ad aprile e che è stato annunciato con l'apertura di un nuovo sito web Diffuso anche un breve promo video e una key visualIl film si intitolerào Liz and the Bluebird) e sbarcherà nei cinema giapponesi in aprile.Il film sarà diretto da Naoko Yamada La forma della voce ) e sarà una nuova interpretazione della storia originale realizzata da Nozomi Kasaki e Mizore Yoroizuka.La serie animata "vintage" è un po' sparita dalle tv nazionali e regionali ma ha avuto una sua edizione home video nel 2008 grazie a