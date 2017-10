Le light novel di Kazuma Kamachi hanno ispirato due serie animate, un film anime nel 2013 e diverse trasposizioni in manga. Il successo dello spinoff A Certain Scientific Railgun ha anche portato alla creazione di due adattamenti anime per la TV e di un OVA.

L’editore della Dengeki Bunko,, ha confermato durante l’evento Dengeki Bunko Aki no Saiten 2017 (Dengeki Bunko Autumn Festival 2017) a Tokyo chedi A Certain Magical Index , tratta dalla serie di light novel di Kazuma Kamachi , prenderà il via presto. L'anime debutterà nele farà parte del "A Certain Project 2018" (2018-Nen To Aru Project).Il cast di doppiatori Atsushi Abe (Toma Kamijo) e Yuka Iguchi (Index) hanno preso parte all’evento e hanno confermato che presteranno la loro voce ai protagonisti anche nella prossima stagione.Yen Press sta rilasciando la versione inglese delle light novel originali di Kazuma Kamachi e del manga A Certain Magical Index in inglese, Funimation ha rilasciato tutti gli adattamenti anime in Nord America tranne l’OVA, A Certain Scientific Railgun. Infine Seven Seas Entertainment sta pubblicando i manga A Certain Scientific Railgun A Certain Scientific Accelerator in inglese.Miki, allo stesso evento Dengeki Bunko nel 2015, aveva detto: "Una terza stagione per Index non è ancora in programma. Mi dispiace, mi dispiace davvero”. Poi, dopo essersi inchinato più volte dinanzi al pubblico, sul palco aveva fatto “dogeza” (una pratica giapponese per chiedere scusa che consiste nell’inchinarsi a terra toccando il pavimento con la testa e allungando le braccia davanti a sé). In seguito, dallo stesso palco, Miki ha chiesto ai fans di aspettare ancora un po’ per la terza stagione la scorsa primavera.